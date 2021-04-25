團體促就女童虐殺案 成立獨立調查委員會

本報向勞福局查詢會否就個案成立法定獨立調查委員會，局方未有正面回應，僅以勞福局長羅致光在本月20日與傳媒的談話回應，稱法律改革委員會將在未來一、兩個月完成有關工作，政府定會認真檢視其建議。

法改會2006年成立「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案小組委員會」，前年初步建議訂立「沒有保護罪」，對無保護易受傷害人士受嚴重受傷或身亡的照顧者或同住者，需被判監禁，小組委員會的最終報告將在未來1、2個月完成。

團體：女童虐殺案反映機制多漏洞

歡迎法改會倡「沒有保護罪」

對於5歲女童被虐案件，黃翠玲在商台《政經星期六》表示，案件反映現時機制存在很多漏洞，需改革相關法律、加強相關機制等，她建議成立獨立調查委員會（根據《香港法例》第86章《調查委員會條例》），檢視案件的漏洞，並提供建議和措施填補。她又稱，歡迎法改會建議訂立「沒有保護罪」，認為可及早舉報和介入虐兒個案。她表示，若立法設強制舉報機制，教師和社工或有疑慮，建議政府立法的同時，需向相關業界提供培訓，並向家長提供管教課程等配套工作。

立法會議員、執業大律師梁美芬在同一節目表示，不少國家已設「沒有保護罪」，例如英國、新西蘭等，最高刑罰是判監20年，稱立法可起阻嚇作用，防止發生最壞情况，她認為，法律上不難判斷某人是否已盡力協助受害人。她表示，本港或需新政策，由曾受兒童心理學、心理治療的專家跟進虐兒個案，而不是依賴駐校社工。

香港兒童權利委員會主席雷張慎佳在港台《香港家書》表示，本港須立即成立兒童死亡個案調查機制，找出慘劇根源，了解守護兒童者錯失介入的契機，並修補箇中不足，她促請本港成立法定的兒童事務公署，委任全職的兒童事務專員，專注兒童事務。