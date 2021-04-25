電子選民登記冊保安惹關注 議員稱曾遺失選民資料 鄧忍光：儲雲端保安嚴

無合法權限取覽登記冊 可囚2年

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受查詢時表示，政府要做很多資訊保安的安排，包括要留意派票機有否「中毒」，網絡保安如票站wifi有否被入侵，VPN加密到雲端是否安全等。他指，政府的雲端保安嚴密，暫未聽聞試過有洩密。

熱血公民立法會議員鄭松泰指出，年前討論遺失載有選民資料的電腦，議員已關注有否連接互聯網，他認為修例條文要寫清楚何謂儲存正式登記冊的「電子平台」。鄧忍光回應稱，選管會將因應科技進步發展電子選民登記冊，故「電子平台」的定義不會寫得太窄，政府的資訊科技辦公室將使用政府雲端平台，強調保安非常嚴密，而票站有關的機器與電子平台以互聯網聯繫，將選民投票紀錄儲存在中央雲端。他稱，不會在票站有實體機器儲存選民資料，「現場唔見咗部發票機，當中唔會有選民資料」。

政府稱電子登記冊內容與現時實體內容一致

工聯會麥美娟問到，電子選民登記冊載有甚麼資料，她認為愈少選民資料愈好。政制局首席助理秘書長江嘉敏回應稱，電子登記冊內容與現時實體登記冊的內容一致，包括選民姓名、身份證號碼，選民所屬的選區或界別。

另外，體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國問到，任何人在無合法權限下取覽電子選民登記冊會犯法，若資料經互聯網公開，而另一人不知這是選民資料而閱覽到是否也犯法。律政司高級助理法律草擬專員施俊輝回應指，罪行元素的重點是在於取覽資訊的動作，所有刑事罪行都要有犯罪意圖，接觸資訊但不知道是選民登記冊上的資料，沒有取覽的意圖不會犯法。

麥美娟促請政府提出修正案，訂明選委會參選人要表明自己是否擁有BNO或其他國籍，以及取消候選人於投票日前去世或被DQ，選舉即中止的安排。