【周日人物】為狗求職半生 大狀公餘練犬圓夢

林漢環說，樂見政府最近建議修訂《防止殘酷對待動物條例》，相信法例會「愈來愈完善」，能提高阻嚇力。所謂「七十從心所欲」，他盼望餘生順從自己最想做的事，教育公眾保護動物，推動「Animal-oriented（動物友善）環境」，「希望做到80歲」，死而無憾。明報記者 丘萃瑩

林漢環是執業大律師，但當大狀不是他的兒時夢想職業，動物才令他朝思暮想。他小學十餘歲與警犬結緣，經常跑上山頂觀察一隻單眼警犬，課餘活動就到公園與狗玩樂。他在中學時期迎來人生轉捩點，在住所附近認識一名訓犬員，對方向他傳授教狗技巧，從此開展訓練犬隻生涯。他年約16歲以市民身分帶同愛犬參加警犬服從比賽，並獲初級組第三名，令他萌生加入英軍動物支援組的念頭。

畢業先考警犬隊不果 赴英馬房工作

為了追夢，他在1967年赴英擬參軍，可惜身形瘦削落選，留英繼續學業，1983年在法律系畢業，但未有報考執業試，同年返港投考警察欲加入警犬隊亦告失敗。數年後，他重返英國，寧願到馬房工作也不考律師執業試，「後來諗通咗」，認為自己適合做刑事案，1993年終正式成為大律師，當年他40多歲，已是不惑之年。

任警犬訓練顧問 同意引入瑪蓮萊

成了大律師，林漢環仍不忘用公餘時間擔任警犬訓練顧問，曾就警犬隊引入瑪蓮萊犬品種提出意見。他不諱言自己只愛德國牧羊狗（德國狼狗），當時與其他顧問談通宵，因為瑪蓮萊犬工作年期較長，身體十分強壯，他終同意引入該品種。至於警犬未來發展，他透露警方打算引入東歐狼狗品種，其體型較大，有「terrifying effect（阻嚇力）」。

被問及有否擔任過虐畜案控方大狀，他說因為他是愛動物之人，容易被辯方質疑他有偏見，故至今沒有做過相關案件的控方大狀。

樂見法例改善 餘生盼教育公眾愛動物

立法會上周一（19日）開會討論修訂《防止殘酷對待動物條例》的最新進展，政府建議加入動物主人「謹慎責任」、禁止剪耳等不必要手術等，甚至可授權法院永久取消被定罪者飼養動物的資格。自言是「動物癡」的林漢環說，樂見法例愈來愈完善，但作為大狀，他說「沒有法例是100%圓滿」，認為民間教育更重要，指香港市民不是從小與動物一起生活，部分成人連溫馴動物也害怕，這會在孩子心中潛移默化，影響人與動物的關係。