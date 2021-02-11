FCC促交代 警未回應假新聞定義 重申危害公眾利益

FCC質疑難兼容港府保障新聞自由承諾

FCC主席瑞凱德（Keith Richburg）在信中要求警方澄清三大疑問，包括在沒有假新聞法例下，究竟假新聞的實質定義為何；什麼形式的報道會構成假新聞，當局又基於什麼法律基礎調查及檢控。此外，該會稱港府曾承諾保障新聞自由，警務處長如今強調會調查假新聞，質疑兩者如何兼容。瑞凱德並說該會一直邀請處長親身到場演說，與會員對話。

郭嘉銓前日（23日）回信稱，警方作為執法機構，有責任維護法例和秩序，如有違法行為，警方會調查和蒐集證據，警方亦歡迎任何有助維護法治的條例。回信並指出，警方一直尊重言論自由和新聞自由，在不影響行動效率的情况下，警務人員會協助專業採訪工作。此外，郭嘉銓提及自2019年起，除了發生一連串衝擊法治的暴力示威活動，「假新聞」和偏頗的新聞報道亦危害公眾利益，並扮演關鍵角色；警方會繼續探討可行方法，將公眾利益放在首位。

被問是否滿意警方的回信，瑞凱德向本報表示，該會感謝警方的迅速和有禮的回應，並期待繼續與警方溝通，探討這個議題。