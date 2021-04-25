通宵人手1比60「要求太低」 張超雄轟仍未修例

張超雄稱，2015年發生劍橋護老院涉安排長者露天脫衣等候洗澡事件，以及康橋之家發生智障院友遭性侵事件後，他在立法會提出檢討安老院及殘疾人士院舍的監管，迫使社署成立「檢視院舍法例及實務守則工作小組」。該小組2019年發表400多頁報告，當中建議包括將高度照顧院舍的夜間至通宵護理員人手比例提升至1比40，住客法定最低人均樓面面積由現時6.5平方米提高至9.5平方米，並規定每間高度照顧院舍每日要有駐院護士當值8小時等。

勞福局：正做修例準備工作

勞福局昨回應稱，部分工作小組的建議涉及修訂《安老院實務守則》及《殘疾人士院舍實務守則》，社署已修訂該兩份實務守則，並於去年1月1日實施。至於涉及修訂《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》的建議，則須透過修例實施，政府現正進行法例修訂的準備工作。

「惡法就立唔切，呢啲法例就坐喺度」

慘劇涉事富康安老院為私營安老院，據社署網頁資料，截至去年6月該院聘用16名員工，包括13名全職、3名兼職，當中有6名全職護理員及1名兼職護理員。院舍有87個宿位，最多可收納人數為105，每月收費由7600元至9000元不等，院舍宣傳列明年滿60歲無傳染病及暴力傾向的精神病康復者均可入住。

張超雄稱，16人分兩更或三更照顧最多近百人，每更或只有4至5人，加上部分時間有職員會帶院友外出「陪診」，在院舍當值人數或更少。至晚上護理員亦要輪流替院友洗澡、換片等，或未有留意其他院友情况。

張說，兩年前立法會已建議透過修例增加護理員人手比例，惟政府兩年來「不作為」，「惡法就立唔切，呢啲法例就坐喺度」，認為若認真處理修例、增加人手比例，前晚慘劇或可避免。他又稱，安老院工作性質辛苦，加上人工偏低，一向難吸引新人入行；而現時近七成院舍為私營，認為政府應加建資助院舍及增加院舍津貼，帶頭改善行業情况。