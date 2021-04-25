涉夜潛房殺八旬院友 妄想症翁被捕 料事前無衝突 安老院人手不足兩度定罪

稱負責人不在場 富康安老院未回應

死者為85歲譚姓男院友。現場是青翠徑11號富康安老院，前晚9時許，警方接到安老院職員報案稱有人受傷，到場發現事主在其單人房牀上昏迷，面有血漬，雙眼瘀腫及流血。救護員將事主送往屯門醫院救治，延至昨晨5時許不治，死因待驗屍確定。富康安老院職員昨稱負責人不在場，未有回應。

屯門警區助理指揮官（刑事）警區林慶璋表示，警方翻查院舍閉路電視片段，發現職員揭發事件前約15分鐘，一名70歲繆姓男院友兩度出入事主房間，第二次離開房間時右手持一把疑似剪刀。警方其後在院舍電表房檢獲染血剪刀，即場拘捕繆。

長臥牀喉餵食 死者腦退化無自理能力

林慶璋稱，事主於2017年入住院舍，生前不良於行，長期臥牀，並要靠喉管餵食，未能自理，相信事前並無與疑兇發生衝突或爭執；疑兇則於2015年入住院舍，兩人均報稱無業。涉事院舍面積約8000平方呎，每個院友均有獨立房間，閉路電視拍到房外通道情况，包括疑兇犯案時行蹤、何時進出事主房間，以及棄置兇器過程。他正被扣查及留醫，仍未接受盤問。據了解，繆男患柏金遜症、妄想症及有幻覺多年；死者患腦退化。

疑剪刀𠝹眼簾 警料表傷非死因

案件列謀殺，交由屯門警區重案組第2隊跟進，將循事主與疑犯關係，以及疑犯身體與精神狀况方向調查。據悉，涉案剪刀放於院舍公用的裁縫房內，疑犯房間鄰近裁縫房，疑他用剪刀𠝹傷死者眼簾位置。涉事安老院因新冠病毒疫情而不設探訪，職員稱所有警員昨早5時許已離開，院舍負責人不在場。安老院門外地面及樓梯遺下小量血漬，警方稱與案無關。林慶璋說，死者現時的表面傷痕相信並非致死原因，死因有待驗屍確定。

牌照處事發後巡查 院舍人手合要求

社署表示，牌照處分別於前年3月及去年3月，因發現涉事安老院人手不足而發出警告，並於及後跟進巡查中再次發現人手不足，遂於前年及去年兩次提出檢控。法庭於前年12月及去年12月就該兩次檢控分別判罰款5000元及1.2萬元。署方稱，牌照處已加強巡查院舍，並將其牌照有效期縮短至半年。過去兩年，除人手不足外，涉事院舍無其他定罪或警告紀錄。署方又稱，牌照處事發後已派督察到涉事院舍巡查，確定符合法定人手要求，並要求院舍就事件提交報告。牌照處會繼續跟進及加強監察。

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