寵物節狗咬死貓事件引發 網稱5區放朱古力毒狗 青年被捕

沙田警區重案組第2隊高級督察廖芷齊稱，周日寵物節內發生狗咬死貓事件，翌日有人在網上留言，聲言已在多區放置毒藥毒狗以表不滿，該帖文於短時間內被刪除。沙田重案組接手調查後，前日到葵涌拘捕一名男子，他涉嫌妨害公眾安寧，同時檢獲兩部手機及一部電腦。被捕男子25歲，報稱學生，有飼養一隻貓，暫無證據顯示他曾放置毒藥毒狗。至於會否拘捕咬死貓柴犬的狗主，警方稱灣仔警區正循殘酷對待動物方向跟進。

根據網上截圖，涉案帖文稱「路邊已放好味嘅朱古力，歡迎狗主放牧式餵食，已行了5區 （我唔會講去過邊，吹呀？慢慢搵啦，中毒就知㗎啦）」。資料顯示朱古力含可可鹼，對狗神經系統、心臟和腎有害，對狗來說屬毒藥。

涉妨害公眾安寧 警稱可囚7年

廖芷齊稱，任何人在網上發布虛假信息而危害公眾安全，有可能觸犯普通法下的公眾妨擾罪，最高可處監禁7年。

大律師陸偉雄稱，《簡易程序治罪條例》下有「在公眾地方犯的妨擾罪」，最高可囚3個月及罰款2000元。他說，如警方或律政司選擇以普通法下的公眾妨擾罪檢控，即與佔中發起人戴耀廷早前被控的其中一條罪行相同，認為性質非常嚴重，不明白為何以此提控。另外，他說狗咬貓不涉刑事成分，動物「獸性大發」屬意外，難言殘酷對待動物，最多只能以《危險狗隻規例》追究狗主沒為大型犬戴狗帶或口罩。