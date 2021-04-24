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3年前計劃爛尾 環保園再招標建紙漿廠

【明報專訊】內地近年不斷收緊回收物料入口，港府計劃興建廢紙回收再造廠促進本地回收業，卻「爛尾」收場。政府本周一（19日）再招標，在屯門環保園一幅約1.4公頃土地興建紙漿廠，投標者須承諾每年處理不少於30萬公噸本地廢紙，投資額不少於5億元，以確保3年內建成廠房並投產。環保署回覆查詢時透露，政府會探討推動發展更多先進廢紙處理設施，長遠目標是具備處理本地可回收廢紙的能力。

投資至少5億

3年內須建成投產

政府於去年《施政報告》宣布，計劃在環保園設立現代化紙漿生產設施，預計每年處理不少於30萬公噸本地廢紙。環保署回覆本報查詢稱，正招標在屯門環保園興建紙漿廠，預計今年稍後完成招標並公布結果。

環保署稱，為使本地廢紙有更多元化回收出路，亦因應香港土地資源有限，本港需以更具營運及成本效益的方式將廢紙轉廢為材。相比傳統造紙工序，最新的廢紙回收製漿技術更切合本港，例如設施更具用地效益、營運更節省能源和成本，加上紙漿是半製成品，其貿易一般不受限制。署方稱，設立現代化紙漿生產設施有助增加廢紙的本地處理量及支持本地廢紙回收的可持續發展，長遠建立循環經濟。

事實上，2018年環保署曾批出近兩公頃用地予一間公司興建再造紙廠，原定最快2023年投產，但至今未動工。該公司今年3月入稟高院，要求法庭頒令租約仍生效，政府須繼續履行租約條款。資料顯示，該兩公頃用地與政府再招標興建紙漿廠的土地屬同一幅，但縮減至1.4公頃。環保署表示由於案件已進入司法程序，現階段不宜評論。

年收30萬噸

未夠吸納全港廢紙

環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，本港2019年回收廢紙逾50萬公噸，環保署正招標興建的紙漿廠，每年吸納30萬公噸廢紙，若本地要吸納更多廢紙，需興建更多紙廠。綠惜地球環境倡議總監朱漢強稱，今年初內地全面禁止廢料進口，本港與內地達成協議，本港回收廢紙的承辦商可向環保署申請將廢紙出口到廣東省指定紙廠，但長遠能否持續成疑問，認為政府應及早規劃興建更多紙廠，減少本地回收業依賴出口市場。

相關字詞﹕環保園紙廠

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