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向警揮鎅刀中槍癱瘓 地盤工囚兩年半 官：受傷非求情理由

【明報專訊】港鐵深水埗站2018年發生女警開槍案，中年地盤工被截停搜查時涉向警員揮舞鎅刀，遭女警開槍擊中胸口，事後下肢持續癱瘓，需以輪椅代步。他早前被裁定兩項有意圖而企圖傷人罪成，昨日在區域法院被判囚兩年半。法官陳廣池批評被告「缺乏悔意、毫無反省」，強調他因槍傷而要坐輪椅是不幸，但犯案時受傷並非求情理由。陳官稱不解其犯案原因，「是自尊心過高、過分自卑，或是對執法人員不友善，不得而知」。

被告周景登（57歲） 被控於2018年11月7日在深水埗站大堂12號舖外，企圖非法及惡意傷害警員王嘉雄及女警袁嘉穎。辯方求情稱，被告在案中嚴重受傷致下半身癱瘓，相信往後都要坐輪椅，望法庭盡量輕判。

曾襲警判監7日 官斥無反省

陳官判刑時先引述心理報告，指被告粗魯，但沒有暴力傾向或明顯心理障礙，重犯機率低。陳官說，本案重點是被告手持鎅刀，企圖傷害兩名軍裝警員，當時兩警合法截查被告身分證，沒有挑釁或不禮貌，然而被告老羞成怒下施襲。陳官稱，本案證據確鑿，但被告至今否認施襲，「缺乏悔意、毫無反省」。庭上透露，被告曾於2013年遇警員截查時拒絕合作，並推跌警員，被判監7日。陳官批評他沒珍惜機會，好好控制情緒，事隔5年半後變本加厲，干犯本案。

考慮身體情况 酌情減刑半年

陳官說本案有不少加刑因素，包括被告在繁忙時段犯案、鎅刀鋒利、施襲對象是警員、中槍後仍試圖取回鎅刀等。陳官稱相信被告無預謀，涉案鎅刀是其工作工具，但強調不明白其犯案原因，他以3年監禁為量刑起點，雖然受傷在法理上非求情因素，但考慮到被告身體情况，酌情減刑半年，終判被告入獄兩年半。

【案件編號：DCCC348/20】

相關字詞﹕區域法院 有意圖而企圖傷人罪 港鐡 女警開槍 深水埗

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