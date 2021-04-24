保留不保護 曾灶財「重見天日」墨寶遭毁

曾灶財的筆迹曾遍佈港九新界的大街小巷，他2007年「駕崩」後，其街頭墨寶已買少見少。路政署上月在麗港公園對開觀塘繞道橋墩做油漆翻新工程時，發現疑似曾灶財的字迹，民政事務局其後回覆稱，一直以來，政府因應實際情况及技術可行性予以原地保留曾灶財的墨迹。本報昨午再到該橋墩了解，發現曾灶財的墨寶被人以紅色油漆打了3個「交叉」及一劃，近半面積墨寶被遮蓋。

路署報警 康署重申不宜裝罩

藝評人斥政府不作為

路政署指出，已完成橋墩的油漆翻新工程，並按建議保留上述墨迹，至近日發現墨迹被塗鴉破壞，已通報相關部門及報警。警方表示，前日接獲相關部門轉介，稱觀塘繞道一橋墩懷疑被人塗污，要求警方備案。

康文署昨重複上月的回應，稱該處有雨水從橋墩接縫流過墨迹表面，不建議加設保護罩，以免加速濕度上升，導致蟲和霉菌生長，造成進一步破壞。民政事務局稱康文署及路政署已回應，不另作回應。

曾灶財生前好友、藝評人劉健威表示，康文署早應參考天星碼頭做法，為墨寶加裝非密封式膠板或圍欄，即可避免墨寶被破壞，亦不會積水滋生昆蟲及霉菌，認為署方當日不作為，導致墨寶遭破壞。他稱近日英國有藝術機構聯絡他，有意引入曾灶財的墨寶到英國的博物館展覽，與港府的保育態度有強烈對比，斥政府沒把墨寶列入文化遺產，亦沒明確政策保護，認為應成立獨立專家小組進一步研究如何保育曾灶財的墨寶。