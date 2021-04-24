總會涉違限聚令 轟高層嚴人寬己 童軍學院助理總監請辭：恥與為伍

【明報專訊】香港童軍總會早前接連被揭發舉行大型訓練班畢業聚餐及百人榮休晚宴，涉嫌違反限聚令及會址規定，民政事務總署早前展開調查。香港童軍總會屬會一名助理總部總監前晚在facebook上載撕破委任書的圖片，稱不滿總會高層不聽前線領袖意見，更在處理限聚活動時嚴人寬己，有違童軍規律，「恥與為伍」，辭職明志。
香港童軍總會領袖訓練學院助理總部總監（教育）黃偉俊前晚在facebook發帖稱，爆出香港童軍總會中心11樓聚餐涉違限聚令事件後，很多童軍成員感失望及詫異，更有人感憤怒，因成員之前按政府防疫規例擬舉辦聚餐，都收到總會形同譴責的「提醒」，故不少領袖花額外精力準備網上訓練班和集會，減少不必要活動，但「原來鬆綁是非常容易」。
撕委任書 批高層捉鬼鬧後生
黃在帖文中表示，作為助理總監應以身作則，實踐童軍誓詞及規律，當機構方向有偏差，除要負共同責任外，更要盡力進諫，確保總會盡力反映童軍理念。不過，他作為前線領袖感到人微言輕，或許是「膊頭顏色」、「間線」、「公仔」有別，人脈不同，其聲音未獲制定政策的高層考慮，而他們焦點或仍放在「捉鬼」、「鬧後生」、怪責傳媒。
稱港經歷動盪 歷練價值觀
黃續稱，作為資深團領袖，應對後輩予以身教，讓他們了解正確價值觀，「我最後之責任，就是辭去總監一職」，表達對總會政策制定者未能持守童軍規律的不滿，盡力捍衛童軍誓詞及規律，並贈予四字「恥與為伍」。他最後寄語身邊的童軍領袖及成員稱，總會及香港都經歷變化及動盪，不少新思維衝擊既有原則，在困難中歷練價值觀及精神，最重要找到相同理念的人一起走下去。
翻查資料，黃偉俊去年1月1日獲童軍總會委任為領袖訓練學院助理總部總監（教育）。他前晚請辭後，相關網頁尚未更新組織架構名單。本報向香港童軍總會查詢，至截稿前未有回覆。
民政署不評論調查進度
至於童軍總會涉違限聚令的調查進度，民政事務總署回覆查詢稱，為確保調查客觀公正，該署牌照處不會評論個別個案。