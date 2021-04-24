總會涉違限聚令 轟高層嚴人寬己 童軍學院助理總監請辭：恥與為伍

香港童軍總會領袖訓練學院助理總部總監（教育）黃偉俊前晚在facebook發帖稱，爆出香港童軍總會中心11樓聚餐涉違限聚令事件後，很多童軍成員感失望及詫異，更有人感憤怒，因成員之前按政府防疫規例擬舉辦聚餐，都收到總會形同譴責的「提醒」，故不少領袖花額外精力準備網上訓練班和集會，減少不必要活動，但「原來鬆綁是非常容易」。

撕委任書 批高層捉鬼鬧後生

黃在帖文中表示，作為助理總監應以身作則，實踐童軍誓詞及規律，當機構方向有偏差，除要負共同責任外，更要盡力進諫，確保總會盡力反映童軍理念。不過，他作為前線領袖感到人微言輕，或許是「膊頭顏色」、「間線」、「公仔」有別，人脈不同，其聲音未獲制定政策的高層考慮，而他們焦點或仍放在「捉鬼」、「鬧後生」、怪責傳媒。

稱港經歷動盪 歷練價值觀

黃續稱，作為資深團領袖，應對後輩予以身教，讓他們了解正確價值觀，「我最後之責任，就是辭去總監一職」，表達對總會政策制定者未能持守童軍規律的不滿，盡力捍衛童軍誓詞及規律，並贈予四字「恥與為伍」。他最後寄語身邊的童軍領袖及成員稱，總會及香港都經歷變化及動盪，不少新思維衝擊既有原則，在困難中歷練價值觀及精神，最重要找到相同理念的人一起走下去。

翻查資料，黃偉俊去年1月1日獲童軍總會委任為領袖訓練學院助理總部總監（教育）。他前晚請辭後，相關網頁尚未更新組織架構名單。本報向香港童軍總會查詢，至截稿前未有回覆。

民政署不評論調查進度

至於童軍總會涉違限聚令的調查進度，民政事務總署回覆查詢稱，為確保調查客觀公正，該署牌照處不會評論個別個案。