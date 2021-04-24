開記招抗議火眼實驗室無諮詢 4區議員認犯聚罰款

梁晃維早前因「民主派35+初選案」被控串謀顛覆國家政權罪還押，在完案後返回羈留室前大呼「你若不離，我定不棄，香港萬歲」。

鄭麗琼否認組織犯聚 8月審

4名被告求情稱，4名認罪被告當時是做區議員工作，與一般因酒吧喝酒或飯局而違反限聚令的情况不同，又說案發前一日因政府在無通知中西區議會下於中山紀念公園內設檢測實驗室，令該區居民驚慌，不斷打電話向區議員查詢，才決定在案發當朝到公園了解，並在事後接受傳媒訪問時大意犯案。主任裁判官羅德泉稱，4人犯案時已完成工作，他們一時大意與他人在酒樓吃飯時大意違限聚令無異。

去年6．12擺街站認犯聚 區議員：法例太新

另外，去年6月12日為「6．12事件」一周年，元朗區議會主席黃偉賢（62歲）及區議員李俊威（27歲）當晚在元朗西鐵站擺設街站，並向市民演講等，當場遭票控。二人昨在屯門裁判法院承認「組織受禁群組聚集」。黃偉賢求情稱法例太新，加上特首指稱是全港性事項，區議會不得討論，強調無意觸犯相關法例，而擺街站亦只讓路過市民停下望展板。李俊威則稱，案發後沒干犯同類案件，二人終被判各罰款3000元。

【案件編號：ESFS500034-37、TMFS 500004 & 500008/20】