開記招抗議火眼實驗室無諮詢 4區議員認犯聚罰款

【明報專訊】5名中西區議員包括現正因「民主派35+初選案」還押的梁晃維，去年8月7日不滿政府未諮詢區議會下，將中山紀念公園體育館用作「臨時氣膜火眼實驗室」，並在體育館外召開記者會，被控違反限聚令。其中葉錦龍、黃永志、彭家浩（圖）及梁晃維4人昨在東區裁判法院，於預審前承認各一項「參與受禁群組聚集」傳票控罪，各罰7000元。鄭麗琼則否認一項「組織受禁群組聚集」傳票，排期8月20日審訊。
梁晃維早前因「民主派35+初選案」被控串謀顛覆國家政權罪還押，在完案後返回羈留室前大呼「你若不離，我定不棄，香港萬歲」。
鄭麗琼否認組織犯聚 8月審
4名被告求情稱，4名認罪被告當時是做區議員工作，與一般因酒吧喝酒或飯局而違反限聚令的情况不同，又說案發前一日因政府在無通知中西區議會下於中山紀念公園內設檢測實驗室，令該區居民驚慌，不斷打電話向區議員查詢，才決定在案發當朝到公園了解，並在事後接受傳媒訪問時大意犯案。主任裁判官羅德泉稱，4人犯案時已完成工作，他們一時大意與他人在酒樓吃飯時大意違限聚令無異。
去年6．12擺街站認犯聚 區議員：法例太新
另外，去年6月12日為「6．12事件」一周年，元朗區議會主席黃偉賢（62歲）及區議員李俊威（27歲）當晚在元朗西鐵站擺設街站，並向市民演講等，當場遭票控。二人昨在屯門裁判法院承認「組織受禁群組聚集」。黃偉賢求情稱法例太新，加上特首指稱是全港性事項，區議會不得討論，強調無意觸犯相關法例，而擺街站亦只讓路過市民停下望展板。李俊威則稱，案發後沒干犯同類案件，二人終被判各罰款3000元。
【案件編號：ESFS500034-37、TMFS 500004 & 500008/20】