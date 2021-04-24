港聞

港聞二

立會否決股票印花稅日落條款

【明報專訊】港府擬上調股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1％，上調至0.13％。相關立法會法案委員會昨審議草案，經民聯金融服務界議員張華峰提出修正案，建議設立「日落條款」，條例實施一年後（即明年7月31日午夜後），印花稅降回原有水平。修正案昨獲支持、反對及棄權各4票，未能通過。其中支持設日落條款修正案的包括經民聯張華峰、石禮謙、劉業強及民建聯蔣麗芸。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂昨出席會議，他稱上調股票印花稅的主要目的，是增加政府財政收入，當局不支持設立「日落條款」，今次增幅已平衡庫房收入及持續發展金融市場的需要，慮及經濟、政府財政及市場情况。

張華峰表示，明白政府加稅的原因，但當疫情退卻、經濟恢復增長後，印花稅應回復至原有水平，他稱有業界與海外投資者憂慮，如不設時限，增加印花稅將變成港府長期的稅收政策。另外，他稱將提出另一項修正案，建議單邊增加賣方的印花稅，認為可減少加稅對市場的衝擊。

張華峰批陸頌雄極左思維

勞工界陸頌雄曾表示支持上調印花稅，更稱「哪裏多錢就哪裏徵稅」。張華峰形容這是「極左思維」，如果成為主流，會嚇走資金至其他市場，香港股市必定下跌，強調要保護金融市場這隻「生雞蛋的雞」。陸頌雄回應稱，大力支持港府上調股票印花稅，認為對市民的影響相對最小，形容是微不足道支出，不會造成沉重的負擔。

相關字詞﹕立法會 張華峰 股票印花稅

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