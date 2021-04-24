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港聞二

環保督察被指拒簽聲明 停職禁回辦公室取私人物件

【明報專訊】政府要求所有公務員簽署擁護《基本法》、效忠特區的聲明或宣誓，拒簽者或被勒令離開公務員隊伍。任職公務員逾30年、高級環境保護督察胡先生昨表示，4月12日收到署方信件，指他未在限期前妥當簽署及交回公務員宣誓聲明，即日停職。胡昨在職工盟人員陪同下要求署方解釋，稱限期前已交簽署聲明，但附上備忘錄表達疑問，之後兩次加簽無任何附加內容。環保署昨發稿回應，該名員工雖曾3次向署方交回聲明，但每次均在簽署欄中填寫其他字句。

胡先生昨到灣仔合和中心環保署辦公室，他稱周二（20日）被副署長口頭通知不再允許他進入，無法取回藥品及家門鑰匙，流連街頭兩日。

環保署：曾予一日時間執拾

環保署首席環境保護主任李瑞安回應傳媒，稱12日已給予胡先生一日時間執拾個人物品，並告之其後不准再踏足辦公室，惟物品太多故安排將物品送到胡家中，但遭拒絕。胡先生稱，停職後直至本周二前，他仍可自由出入辦公室。他要求署方明確交代，停職決定是基於哪些規章；強調限期前已提交簽署的宣誓聲明，但曾附上備忘錄問包括簽聲明是否屬於更改合約、需要僱員及政府兩方同意等。

環保署發聲明回應，稱有人混淆視聽誤導公眾，令人以為環保署漠視員工權利，深表遺憾。署方稱，該員工3次交聲明均在簽署欄填寫其他字句，由於員工未在限期前交回妥為簽署的聲明，亦未能提供合理解釋，署方認為員工若繼續履行職位權力及職能，會違背公眾利益，根據《公務人員（管理）命令》着令停職。當局正按《命令》條文跟進拒簽聲明個案。署方又稱，該員工周三和周四在辦公室外，分別要求進入辦公室取回藥物和住所門匙，署方建議代其提取藥物和門匙，但均被拒絕。

跟進胡先生個案的職工盟幹事陳昭偉表示，胡在聲明上的簽名非公務常用簽名，但也會在其他公務上用到，質疑署方為何無要求胡澄清，就不接受其簽署。

相關字詞﹕職工盟 公務員事務局 環保署 公務員簽聲明

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