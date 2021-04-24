港聞

港聞二

職工盟申五一遊行不樂觀：警回應負面

【明報專訊】職工盟秘書長、支聯會主席李卓人就去年8．18流水集會案、8．31祈禱大遊行案，被判入獄14個月，其facebook專頁上載他的獄中書信，李在信中說，最放不下的是職工盟、支聯會和工黨，「放不下在獄中渡過今年的五一、六四、七一」。職工盟已向警方申請5月1日（下周六）舉辦遊行，該會總幹事蒙兆達稱與警方開會商討安排時，對方回應「非常負面」，他對活動獲批不樂觀，現正籌備當日在全港多區舉行街站。

提議4人一組隔1.5米 警覆：人龍太長

職工盟每年5月1日舉行遊行，去年警方以疫情為由拒批申請，職工盟改在各區擺街站。蒙兆達表示，疫情已緩和不少，政府亦有意放寬部分防疫措施，故早前向警方申請今年五一遊行。他稱，申請遊行人數減至500人，並提出以4人一組、每組相隔1.5米的防疫措施，以及縮短遊行路線，改由灣仔盧押道出發往政府總部。蒙引述前日與警方開會的職工盟幹事稱，警方會上回應「非常負面」，甚至暗示遊行不會獲批，又稱每組遊行人士相隔1.5米的建議，會令「人龍太長」。

蒙兆達表示，對警方批出申請不感樂觀，而職工盟已準備如去年般在各區擺聯合街站代替，預計屆時全港有數十個街站。

他稱活動主題是「揸緊宗旨」，並仿效藝術家艾未未向不同建築物舉中指的相片，製作一批舉起中指的透明卡，於擺街站期間派發，呼籲市民影相後上載至社交媒體。

李卓人書信稱放不下獄中過五一六四

李卓人上周被判入獄後，在獄中撰寫首封書信，他稱放不下在獄中渡過今年的五一、六四、七一，「希望大家都一起在五一揸宗旨，六四點燭光， 七一撐空間」。李表示，將就8．18案提出上訴判罪和刑期，稱案件使人民行使憲法保障的集會遊行權利形同虛設，「我們必須重奪此權利」。

李卓人在信中透露現被單獨囚禁，又說視今次囚禁是對意志的考驗和磨練，學習在苦悶、單調、沒有尊嚴的牢獄生活中，仍能保持心靈的奔放。

相關字詞﹕五一遊行 李卓人 職工盟

上 / 下一篇新聞

華美達檢疫 染變種菲傭留社區6天 鄰房兩人亦帶同型變種 袁國勇疑房間空氣流出播毒
華美達檢疫 染變種菲傭留社區6天 鄰房兩人亦帶同型變種 袁國勇疑房間空氣流出播毒
海怡第10座封區
海怡第10座封區
30初陽九成再驗陰性 政府停華大流動採樣站服務
30初陽九成再驗陰性 政府停華大流動採樣站服務
律師：被誤驗陽性者可索償
律師：被誤驗陽性者可索償
兩日3宗打針後亡 2復必泰1科興 累計22死 瑪麗員工打復必泰腦出血
兩日3宗打針後亡 2復必泰1科興 累計22死 瑪麗員工打復必泰腦出血
已打兩針入境者 梁卓偉倡檢疫減至7天可居家
已打兩針入境者 梁卓偉倡檢疫減至7天可居家
打齊針者 料下月初可探訪院舍
打齊針者 料下月初可探訪院舍
酒吧K房最快下周復業 食肆可劃位供無「安心」者
酒吧K房最快下周復業 食肆可劃位供無「安心」者
前民族陣綫成員藏TATP囚12年 最長刑期反修例案 官：圖顛覆港府嚴重過葉繼歡案
前民族陣綫成員藏TATP囚12年 最長刑期反修例案 官：圖顛覆港府嚴重過葉繼歡案
警稱搗17反修例炸藥案 尚有3宗高院審
警稱搗17反修例炸藥案 尚有3宗高院審
梁頌恆：判刑意味「殺人放火金腰帶」
梁頌恆：判刑意味「殺人放火金腰帶」
大聲公襲警案 區諾軒改囚9周 官：若盼化解對峙不應粗言
大聲公襲警案 區諾軒改囚9周 官：若盼化解對峙不應粗言
二號橋衝突案 辯方片段見警拉倒被告 警：佢失平衡
二號橋衝突案 辯方片段見警拉倒被告 警：佢失平衡
考前一天獲悉轉試場 考生怕閃失早到一小時
考前一天獲悉轉試場 考生怕閃失早到一小時
FCC函鄧炳強 促交代「假新聞」定義 警稱已回信 在港外媒記者批似「尋釁滋事」罪
FCC函鄧炳強 促交代「假新聞」定義 警稱已回信 在港外媒記者批似「尋釁滋事」罪
高小要教防假新聞 常識教師盼教局有指引
高小要教防假新聞 常識教師盼教局有指引
汪洋主持政協座談 委員倡港要實現「愛國者治教」
汪洋主持政協座談 委員倡港要實現「愛國者治教」
兩通訊局主任空降 港台：按機制開位助執行檢討報告
兩通訊局主任空降 港台：按機制開位助執行檢討報告
警機場反恐演習 模擬恐怖分子挾持人質
警機場反恐演習 模擬恐怖分子挾持人質
警搗14K臨時武器庫拘4人
警搗14K臨時武器庫拘4人
新翠邨尾隨女童涉企圖強姦 42歲無業男被捕
新翠邨尾隨女童涉企圖強姦 42歲無業男被捕
葉劉關注囚3年罰款20萬遠輕於《國安法》 政府：籲白票罰則可隨時上調
葉劉關注囚3年罰款20萬遠輕於《國安法》 政府：籲白票罰則可隨時上調
環保督察被指拒簽聲明 停職禁回辦公室取私人物件
環保督察被指拒簽聲明 停職禁回辦公室取私人物件
立會否決股票印花稅日落條款
立會否決股票印花稅日落條款
歌聲翻牆 場外同樂
歌聲翻牆 場外同樂
開記招抗議火眼實驗室無諮詢 4區議員認犯聚罰款
開記招抗議火眼實驗室無諮詢 4區議員認犯聚罰款
總會涉違限聚令 轟高層嚴人寬己 童軍學院助理總監請辭：恥與為伍
總會涉違限聚令 轟高層嚴人寬己 童軍學院助理總監請辭：恥與為伍
保留不保護 曾灶財「重見天日」墨寶遭毁
保留不保護 曾灶財「重見天日」墨寶遭毁
向警揮鎅刀中槍癱瘓 地盤工囚兩年半 官：受傷非求情理由
向警揮鎅刀中槍癱瘓 地盤工囚兩年半 官：受傷非求情理由
3年前計劃爛尾 環保園再招標建紙漿廠
3年前計劃爛尾 環保園再招標建紙漿廠
寵物節狗咬死貓事件引發 網稱5區放朱古力毒狗 青年被捕
寵物節狗咬死貓事件引發 網稱5區放朱古力毒狗 青年被捕
貨車撞斃八旬婦 司機涉危駕被捕
貨車撞斃八旬婦 司機涉危駕被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】唔認入袁彌昌新平台 張炳良呂大樂：只係食過飯
【Emily】唔認入袁彌昌新平台 張炳良呂大樂：只係食過飯
【Emily】公民黨人貼中學舊相 為DSE生打氣
【Emily】公民黨人貼中學舊相 為DSE生打氣
【Emily】審法援更新系統撥款 建制鬧夏博義攬炒派
【Emily】審法援更新系統撥款 建制鬧夏博義攬炒派
【Emily】海關犬消防犬首「相睇」繁殖
【Emily】海關犬消防犬首「相睇」繁殖