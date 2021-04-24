職工盟申五一遊行不樂觀：警回應負面

提議4人一組隔1.5米 警覆：人龍太長

職工盟每年5月1日舉行遊行，去年警方以疫情為由拒批申請，職工盟改在各區擺街站。蒙兆達表示，疫情已緩和不少，政府亦有意放寬部分防疫措施，故早前向警方申請今年五一遊行。他稱，申請遊行人數減至500人，並提出以4人一組、每組相隔1.5米的防疫措施，以及縮短遊行路線，改由灣仔盧押道出發往政府總部。蒙引述前日與警方開會的職工盟幹事稱，警方會上回應「非常負面」，甚至暗示遊行不會獲批，又稱每組遊行人士相隔1.5米的建議，會令「人龍太長」。

蒙兆達表示，對警方批出申請不感樂觀，而職工盟已準備如去年般在各區擺聯合街站代替，預計屆時全港有數十個街站。

他稱活動主題是「揸緊宗旨」，並仿效藝術家艾未未向不同建築物舉中指的相片，製作一批舉起中指的透明卡，於擺街站期間派發，呼籲市民影相後上載至社交媒體。

李卓人書信稱放不下獄中過五一六四

李卓人上周被判入獄後，在獄中撰寫首封書信，他稱放不下在獄中渡過今年的五一、六四、七一，「希望大家都一起在五一揸宗旨，六四點燭光， 七一撐空間」。李表示，將就8．18案提出上訴判罪和刑期，稱案件使人民行使憲法保障的集會遊行權利形同虛設，「我們必須重奪此權利」。

李卓人在信中透露現被單獨囚禁，又說視今次囚禁是對意志的考驗和磨練，學習在苦悶、單調、沒有尊嚴的牢獄生活中，仍能保持心靈的奔放。