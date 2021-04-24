兩通訊局主任空降 港台：按機制開位助執行檢討報告

周三播出的新一集《議事論事》片頭與以往不同，原先版本的片頭出現的「國安」、燭光圖案和「悼念六四無罪」口號均被刪走，而原裝片頭出現的一個白色氣球，本來印上支聯會設計、悼念六四31周年的「真相」圖案亦被換走。

《議事論事》片頭刪六四燭光圖案

另外，港台行政部昨向員工發通告稱，陳志輝及黃慧賢分別於下周一出任港台「經理（特別支援）」及「助理經理（特別支援）」。根據政府電話簿，陳志輝屬通訊事務管理局廣播事務部內容規管科首席娛樂事務管理主任，而黃慧賢則屬內容管理科「娛樂事務管理主任（內容規管5）1」。

港台回應，按既定機制開設公務員職位，以協助執行《香港電台的管治及管理檢討報告》的各項建議，港台根據《公務員事務規例》及考慮運作及管理需要，安排合適人員署任職位，並定期檢討有關署任的安排，不評論個別個案。