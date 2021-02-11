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FCC函鄧炳強 促交代「假新聞」定義 警稱已回信 在港外媒記者批似「尋釁滋事」罪

【明報專訊】警務處長鄧炳強近日接連批評「假新聞」，並曾在立法會上稱警方會調查嘗試以「假新聞」危害香港安全的人，言論引起外媒關注。香港外國記者會（FCC）前日去信鄧炳強，促澄清三大疑問，包括假新聞的定義；什麼形式的報道會構成「假新聞」；以及如何保證在調查假新聞的同時，兼容港府曾許下保障本港新聞自由的承諾。有在本港外媒工作的記者認為，港府提出的假新聞，與內地尋釁滋事罪名相似。

鄧炳強上周五（16日）在立法會財委會特別會議上表示，「假新聞和國家安全直接有關」，重申許多外部勢力利用在港代理人，利用假新聞煽動仇恨、分化社會。他當日表明，「對於這些嘗試用假新聞，危害香港的安全的人，我們一定會全面調查，一有證據便會作出拘捕和檢控」。

質疑難兼容港府新聞自由承諾

FCC主席瑞凱德（Keith Richburg）前日去信鄧炳強，該會關注近日有關「假新聞」的討論和制定法例規管的可能。對於鄧在立法會上的言論，該會迫切要求澄清三大疑問，包括在沒有「假新聞」法例下，究竟「假新聞」的實質定義為何；什麼形式的報道會構成「假新聞」，當局又基於什麼法律基礎調查及檢控。此外，該會指港府曾承諾保障新聞自由，處長如今強調會調查「假新聞」，質疑兩者如何兼容。

指有假新聞法國家 言論自由皆受打壓

瑞凱德稱這是記者嚴肅關切的問題，「假新聞」字眼含糊主觀，也為世界各地公眾人物所用，以攻擊對自身不利的報道及負責記者，縱使報道事實上正確。他並稱，在有「假新聞」法例的國家，新聞自由及言論自由均被打壓；許多傳媒專家都已停用「假新聞」一詞，因其定義非常含糊（ill-defined）。他說該會一直邀請處長親身到場演說，並與會員對話。

記協、FCC已對政府官方有關「假新聞」的說法表達立場，本報昨致電新聞行政人員協會主席張秀雲查詢，她稱該會暫時沒有回應。

本報向警方查詢，對FCC的三大疑問有何回應，警察公共關係科新聞主任深夜表示，警方已回信給FCC，並回應了該會的關注，對於本報查詢沒有補充。

報道大眾觀感要負責「好可怕」

對於近日「假新聞」的爭議，一名在港工作的外媒記者認為假新聞是基於對事件的看法不同，而不是客觀事實出問題。他以學童持仿製槍照片為例，認為假若傳媒稱該場景模擬8·31事件，官方的批評則成立，但事實上，傳媒只報道大眾的觀感，故對警方指控為「假新聞」摸不着頭腦，「大眾觀感，如果要新聞負責，咁政府、公權力又係咪要負責？如果講出來的人要負責，咁好可怕。」

該記者認為港府提出的「假新聞」，與內地尋釁滋事罪名相似，強調傳媒是監察政府的第四權，「知情權不是只屬於持某一種政見的港人，而是屬於所有人」，籲政府三思。

相關字詞﹕國安法 言論自由 新聞自由 鄧炳強 假新聞

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