考前一天獲悉轉試場 考生怕閃失早到一小時

一人完成強檢後赴考遲到

考評局昨表示，截至昨日下午3時，有一名考生於竹篙灣檢疫中心應考、 兩名考生向考評局報告前晚或昨晨完成強制檢測，當中一名能如期考試，另一名考生則遲到。

屯門青松侯寶垣中學試場因有學生屬確診個案密切接觸者，昨日安排校舍消毒，該試場的考生前日得知要轉往屯門官立中學應考。屯門官立中學試場昨早有數名考生早於7時許已在校門外等候入場，比開考時間早逾一小時。考生余同學稱，前日傍晚接電郵通知更改考場，初時感「開心」，稱青松侯寶垣中學位於早前爆疫的友愛邨附近，故感擔心，但沒料到最終仍要赴屯門應考。

考生：原已備路線 現改乘的士

考生邱同學則對臨時轉考場感「嚇親」，稱本來希望親身到考場「探路」，但因前日才知轉考場，無時間準備，幸好昨日交通順暢，順利到達。考生黃同學亦表示對轉考場感愕然，稱早已預備前往考場的路線，突然轉考場打亂計劃，要改乘的士應考，「有點緊張」。

同區另一試場、嗇色園主辦可藝中學有類似情况，洪水橋天主教崇德英文書院日前有中三學生確診，需暫停作試場，50多名視覺藝術科考生需轉往可藝中學應試。於該址應考的陳同學稱，家住元朗，日前知悉要轉考場都「嚇一嚇」，但有數日時間，故仍可到新考場「行一行」，整體交通尚算便利。

學校安排學生與考生分門進入

陳樹渠紀念中學昨亦有作視覺藝術科考場。校長招祥麒表示，昨日只有34名考生，禮堂有充足距離隔開考生。他說，該校學生昨仍要上課，學校特意安排學生與考生分開校門進校，而下周核心科考試則會應早前教育局的要求，安排學生上網課。

招又說，昨日考試整體順利，去年DSE亦於疫下開考，監考員、校工等均有一定經驗，而學校每天亦會檢討防疫措施，已盡力「做了可做的事」，有信心下周核心科目考試亦會順利。