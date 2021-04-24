二號橋衝突案 辯方片段見警拉倒被告 警：佢失平衡

【明報專訊】4名學生被指前年11月12日在中文大學二號橋參與暴動一案，昨在區域法院續審。拘捕案中理大學生被告的警員表示，當日追捕被告時，對方失平衡面朝天向後跌倒。辯方提供的片段顯示，被告是被警員拉倒，質疑警員揑造證供，警員則堅稱是被告失平衡。辯方又稱警員拖行被告，被告事後頭部流血，警員否認使用不當武力。
4名被告依次為中大學生陳起行、理大學生李俊皓、IVE學生張俊浩及中大學生鄧希雯，他們否認暴動及違反《禁蒙面法》等罪。
「畫面見唔到但當時感覺到佢反抗」
拘捕次被告的警員林浩翔供稱，當日他與隊員展開追捕，看到次被告在示威人群的中前排，被告突然失平衡，整個人朝天向後跌倒，他上前制服被告。辯方盤問時呈上片段，可見次被告遭3名警員包圍，他在地上爬行時遭警員從後拉跌，林表示「呢一幕就係佢失平衡嗰幕」，辯方斥他揑造證供，林否認。
辯方又稱，片段中次被告根本沒掙扎，林不同意並稱「畫面見唔到，但我當時感覺到佢反抗」。辯方指出，林在制服次被告後，強行將拖行9秒；又稱次被告事後頭部流血，是因警員以警棍打頭造成，惟林一一否認。
控方之後傳召拘捕第三被告的警員鄧志豪作供，辯方播放片段稱鄧在拘捕被告時大聲吆喝他「死曱甴」，鄧否認。聆訊下周一（26日）續。