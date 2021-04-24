二號橋衝突案 辯方片段見警拉倒被告 警：佢失平衡

4名被告依次為中大學生陳起行、理大學生李俊皓、IVE學生張俊浩及中大學生鄧希雯，他們否認暴動及違反《禁蒙面法》等罪。

「畫面見唔到但當時感覺到佢反抗」

拘捕次被告的警員林浩翔供稱，當日他與隊員展開追捕，看到次被告在示威人群的中前排，被告突然失平衡，整個人朝天向後跌倒，他上前制服被告。辯方盤問時呈上片段，可見次被告遭3名警員包圍，他在地上爬行時遭警員從後拉跌，林表示「呢一幕就係佢失平衡嗰幕」，辯方斥他揑造證供，林否認。

辯方又稱，片段中次被告根本沒掙扎，林不同意並稱「畫面見唔到，但我當時感覺到佢反抗」。辯方指出，林在制服次被告後，強行將拖行9秒；又稱次被告事後頭部流血，是因警員以警棍打頭造成，惟林一一否認。

控方之後傳召拘捕第三被告的警員鄧志豪作供，辯方播放片段稱鄧在拘捕被告時大聲吆喝他「死曱甴」，鄧否認。聆訊下周一（26日）續。

【案件編號：DCCC362/20】

（反修例風暴）