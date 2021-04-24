大聲公襲警案 區諾軒改囚9周 官：若盼化解對峙不應粗言

區諾軒（33歲）昨毋須到庭聽取判辭，他早前經審訊裁定兩項襲警罪成。上訴庭判辭形容，執行職責的警務人員為法紀和治安的代表，襲警不僅傷害警務人員，更同時衝擊他們代表的法紀和治安，法庭一般會判干犯襲擊罪的人即時監禁。

稱區只對家人愧疚 非真誠悔意

上訴庭表示，香港當時正經歷連串、持續和嚴重的暴力事件。區諾軒當時情緒十分激動，所用言詞極容易挑起他人對警方的不滿，甚至鼓動他人一同襲擊或妨礙警方，引發漣漪效應，加劇警民衝突風險。至於區用揚聲器講話，導致警司高振邦耳朵不適的行為，上訴庭認為高的傷害雖非永久，但「不能說是輕微」。

上訴庭又指出，雖然社會服務令報告認為區諾軒對涉案行為懊悔，「但似乎只是對家人覺得愧疚，這說不上是真誠悔意」，認為裁判官誤以為區有真誠悔意，誤判社服令。

高院拒批上訴 劉家棟將向終院申

另外，註冊社工劉家棟（25歲）前年7月27日在警方與示威者之間調停，涉擋在警員盾前，被裁定阻差辦公罪成，判囚一年，上訴後減刑至8個月。他早前申請上訴至終院，惟昨在高院被駁回申請，法官認為本案法律觀點無可爭辯之處，拒頒證明書，下周一頒判辭。據悉，劉家棟將直接向終院申請上訴許可，他最快7月底獲釋。

女友：早料申請失敗 為公義再試

劉家棟女友向本報表示，劉已適應在囚生活，「今日（申請上訴）失敗都是預料之內，好多社運案都有類似結果」。女友透露，待終院排期上訴，劉家棟可能已服刑完畢，「但這個案例很重要，為了公義都想試一試」。

【案件編號：CAAR 2 & HCMA 137/20】

（反修例風暴）