前民族陣綫成員藏TATP囚12年 最長刑期反修例案 官：圖顛覆港府嚴重過葉繼歡案

不時望旁聽親友 盧溢燊聞判冷靜

現年29歲的被告盧溢燊不時望向親友和旁聽者，聞判後頗冷靜。他早前承認一項存有炸藥意圖危害生命或財產罪名。

控方早前以葉繼歡管有兩公斤TNT炸藥而判囚18年為案例，辯方反對。法官陳慶偉最終採納控方說法，並引述專家報告稱，TATP可透過人體靜電引爆，而TNT要用引爆器，證明TATP潛在爆炸力更強，而且更不穩定。陳官說，葉繼歡一心想求財，被告則有意針對港府和社會安寧，旨在製造恐慌，稱「本案和葉繼歡案的犯罪性質一樣嚴重，或者更甚」。

官稱管有炸藥與製造無分別

陳官表示，涉案單位被搜出約1公斤TATP、10支汽油彈和TATP原材料，亦有彈弓和發射器等武器。此外，被告寓所有書籍《香港獨立論》、港獨小冊子及寫上「香港獨立，分裂國家，顛覆國家」的單張，陳官認為被告涉嫌鼓吹港獨思想和分裂國家。陳官又稱，被告手機有製造爆炸品的指引，顯示他有意用炸藥引致傷亡；即使本案控罪不是製造爆炸品，而是管有爆炸品，兩者並無分別，甚至「同樣邪惡」。

陳官說，大批暴動者和示威者前年7．1闖入立法會大肆破壞，而被告前年7月19日被捕；雖然無證據被告和立法會事件拉上關係，但本案無疑是2019年的社會動盪事件之一。陳官形容被告作為行動的主腦，有意與他人用炸藥顛覆港府和宣揚港獨思想，斥被告行為「近乎和社會宣戰」。

採納葉繼歡案例 量刑起點18年

陳官又表明，警方拆彈人員當日在大廈天台引爆炸藥，萬一處理不慎，警員可能即時死亡。陳官認為，被告有意危害市民和警員生命，令本案屬同類案件最嚴重一宗，若不判阻嚇刑罰，意味法庭未能履行職責，故採納18年監禁為量刑起點，被告獲得三分之一認罪扣減，判囚12年。

【案件編號：HCCC318/20】

明報記者

（反修例風暴）