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酒吧K房最快下周復業 食肆可劃位供無「安心」者

【明報專訊】飲食業及酒吧業代表昨分別與政府會面，商討疫苗氣泡下放寬控疫措施。飲食界議員張宇人透露，政府下周將公布詳情，料容許劃分區域接待不用安心出行的食客，15歲以下或65歲以上的食客不一定要用「安心出行」，而酒吧、卡拉OK及夜總會的顧客及員工如接種疫苗，最快下周四復業，可營業至凌晨2時。

15歲以下65歲以上不需用安心出行

飲食界議員張宇人引述官員指出，政府將放寬顧客用安心出行的限制，若食肆員工全部打針，容許劃分區域接待沒安心出行的食客，但有關區域只能營業至晚上10時，每枱最多坐4人；至於用安心出行食客的區域，則可每枱坐6人及營業至午夜零時。

張宇人提到，政府稱15歲以下食客若有成人陪同，可不用安心出行或留個人資料；65歲以上如沒安心出行可填資料。他表示，業界曾建議填紙仔留錯誤的資料要負刑責，但政府沒提及會採納，並引述當局稱以上措施已足夠。

倘員工客人全打針 宴會放寬至100人

張宇人說，政府提及若有員工因健康理由不打針，可填寫聲明申報，毋須醫生證明，以定期檢測替代。至於放寬宴會人數，張宇人引述局方稱，如員工及客人全部打針，可由20人放寬至100人，如客人因健康理由不能接種，可於宴會前一兩天檢測。

停業至今近5個月的酒吧、卡拉OK、夜總會業界代表，昨亦會見政府官員，張宇人引述，政府同意最快下周四復業，可營業至凌晨2時，但前提是員工及顧客已打首劑疫苗，酒吧及夜總會每枱最多坐兩人，不能有現場音樂表演，卡拉OK則最多4人。

另外，長洲太平清醮值理會昨公布，鑑於疫情仍十分嚴峻，將暫停今年飄色巡遊及包山嘉年華，是連續第二年取消，3座大包山將由15.5米改為4.6米高。

（疫情第四波）

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