已打兩針入境者 梁卓偉倡檢疫減至7天可居家

須兩度上門取樣 倘順利可推零檢疫

港大醫學院長梁卓偉接受本報訪問稱，確診者出院準則是連續兩個樣本病毒檢測陰性或驗出抗體陽性，科學上此標準亦應同樣適用於抵港者。他提議在入境口岸加設血液抗體檢測，讓已打兩劑新冠疫苗夠14日、病毒檢測陰性和抗體陽性者，可試行將檢疫期由現時21日減至7日，他形容符合上述3項條件的旅客「已符合非常高的安全標準」。

變種病毒流行地區不適用

他建議，該7日檢疫可由酒店檢疫改為家居檢疫，因他不認為酒店環境較家居更好，如有需要可為他們提供檢疫手帶加強監察；在檢疫第3日和第6日派員上門取樣驗病毒，兩次陰性可解除檢疫令。他又說，絕大多數確診者的潛伏期為5日，若推行新安排一段時間後無發現確診，可考慮進一步放寬至零檢疫，舉例可觀察一個月。

但疫苗為本的縮減檢疫安排並非適用於所有地區，梁卓偉說流行可影響疫苗保護力變種病毒株的地區，如流行南非病毒株的地區，應維持檢疫14至21日。

梁卓偉表示，港大過去6個月多次隨機抽樣調查發現，可驅使港人打疫苗的第一位誘因是調整檢疫安排，「你隨街問人都會說是『有得去旅行我一定打（疫苗）』，我想是香港人的一個心聲」，疫苗為本的免檢疫能提供接種誘因。

稱不放寬不科學 盼成打針誘因

他續解釋，以本港使用的科興和BioNTech疫苗為例，接種者感染風險可大減六至九成半，「將接種者和非接種者當同一風險看待，不單是不公平，亦都不科學」。至於應認可哪款疫苗作減免檢疫，梁認為最少應認可本港使用的兩款，其他疫苗可交專家會審視。

梁卓偉明白，若實施上述安排，政府當局要做很多功夫，例如在機場要安排有經驗的抽血員為旅客抽血、派員上門取樣亦較集中在酒店檢疫時更難，但形容是可克服的，「香港整個社會的正常運作不應該因流程上的困難而延誤」，理順了「一小撮人」的流程就可方便全港人，冀政府認真考慮。

就來年新一輪疫苗接種，梁卓偉提出目前是時候做來年加強劑的疫苗採購，又稱不同藥廠考慮發展廣效型疫苗（universal vaccine），或模仿四價流感疫苗的模式，疫苗放入幾款病毒株，以覆蓋多種變種病毒，或翌年接種其他技術平台的加強劑，可能有助增加免疫力。

明報記者 朱韻斐

（疫情第四波）