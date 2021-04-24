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兩日3宗打針後亡 2復必泰1科興 累計22死 瑪麗員工打復必泰腦出血

【明報專訊】醫院管理局已有1.6萬名員工接種首針新冠病毒疫苗，當中一名58歲瑪麗醫院男員工於4月14日打BioNTech（復必泰），兩日後在家暈倒，送院初步診斷為腦出血，情况嚴重，衛生署稱現無臨牀證據顯示事件與疫苗接種有關。另本周兩日內有3名新冠疫苗接種者死亡，其中兩人打BioNTech，另一人打科興，累計22人接種新冠疫苗後離世。

本報接獲消息，一名曾接種新冠疫苗的58歲女子死亡。聯合醫院證實該病人周四傍晚約6時暈倒昏迷，入院急症室搶救後轉送內科及老人科，情况持續惡化，至昨凌晨2時許不治。她3月16日及4月13日接種兩針科興。

衛署：暫無證據顯示與疫苗有關

另外，衛生署昨公布兩宗接種BioNTech後死亡個案，其中有高血脂症及肥胖的43歲男子，4月18日打BioNTech，22日在家中心臟驟停，抵急症室已無生命迹象，同日晚上離世。衛生署稱，暫未有臨牀證據顯示死因由疫苗引起，已呈報死因裁判官。另一名66歲女子，4月12日打第二劑BioNTech，22日早上被發現在牀上不省人事，救護員到場後證實死亡。連同上述本報接獲消息，本港累計22人打針後亡，18人打科興，4人打BioNTech。

專家：全球未見復必泰腦出血報告

對於碼麗有員工打針後腦出血，港大內科學系腦神經科臨牀教授張德輝稱，全港每年約3000人因腦出血入院，即每日約8人，如本身有血壓高、正服薄血藥等有較高風險腦出血；若疫苗會引致血壓飄忽或飈升、免疫反應致凝血功能變差就可能引起腦出血，全世界未見BioNTech引起腦出血報告。

另外，最新一份《香港新冠疫苗的安全監察》稱，至本月18日的19宗死亡個案，扣除8宗打針逾2周後離世，另9人打科興和2人打BioNTech，全部評估與打針無因果關係或初步認為無關。

報告稱打針後離世者皆與疫苗無關

截至4月18日的兩周共錄得534宗接種新冠疫苗後異常事件，最新科興和BioNTech接種後異常事件佔接種劑量比率分別為0.21%和0.12%，包括一宗接種BioNTech後現類速發嚴重過敏反應，涉40歲女子打針約30分鐘後現皮疹和呼吸急促。

從接種計劃開始至本月18日，共37宗懷疑貝爾面癱，7宗評估後列不屬貝爾面癱，30宗懷疑個案涉20男10女，介乎26至86歲，22人打科興、8人打BioNTech，分別佔接種劑量的0.0037%和0.0016%。衛生署已按機制將個案交生產商作全球監察及分析，港大亦展開研究，若確定與疫苗存關聯，會將評估結果及建議規管措施轉交顧問專家委員會。

16至29歲市民昨起可預約打針，科興和BioNTech預約按日升85%和1.2倍，至6100和2.5萬人預約。至昨接種首針BioNTech逾40萬人，較科興多1.2萬人，累計本港有12.3%人打了首針，6.3%人打了兩針。昨再多58萬劑BioNTech疫苗付運抵港。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕新冠疫苗 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎

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