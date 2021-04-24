律師：被誤驗陽性者可索償

林志釉說，華大對檢測者有謹慎責任（duty of care），而它由政府聘用，政府亦有最終責任，若確認為假陽性者，可向華大及政府就具體金錢損失，例如因被送院隔離而減少收入，或因失去自由等精神損失索償。不過，若只是被錯誤封區的居民則較難索償。

由福建來港、曾接種兩劑疫苗的56歲女子曾在芙蓉大廈劏房家居隔離時被華大驗出陽性，該廈4月19日被圍封檢測。政府前晚指該女子入院後驗出陰性。

芙蓉大廈住客：告佢隨時變告我

芙蓉大廈住客林小姐說「接受唔到檢測承辦商咁樣出錯」，連累整幢大廈居民被封及擔驚受怕，她亦因此未能如時上班。她說華大屢次出錯，「政府只話檢討，無阻嚇力」，建議至少要大額罰款，或暫停其檢測服務，否則惹人質疑政府不敢得罪中資背景公司。被問倘檢測商出錯致封區，會否打算興訟索償，她慨嘆「法律幫唔到手，記者查冊都拉，我告佢隨時變佢告我，好無保障」。

該廈附近的食店「芝味鳥」負責人官小姐說，日前封區後人流減少，多人轉買外賣，整體生意跌一兩成，「唔相信政府會賠償畀我」。她認為政府應懲罰屢次出錯的檢測商，但暫未見追究行動，批評政府「好無理」。

（疫情第四波）