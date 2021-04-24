30初陽九成再驗陰性 政府停華大流動採樣站服務

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，華大周二驗出的30宗初步陽性個案，至昨有兩宗確診，患者為菲律賓及印尼抵港者；另27人入院後驗出初步陰性，其餘一人未有結果。上述30宗個案合共78名密切接觸者正檢疫，張竹君稱，除確診者外，其餘28人若連續兩次核酸測試陰性及抗體測試陰性，可陸續出院，相關密切接觸者屆時亦可離開檢疫中心。

張說，衛生防護中心會更小心處理華大的樣本，包括反覆測試，並檢視入院後的結果，才會判斷個案是否確診；檢疫或入院安排則會當作確診處理。醫管局補充，初步確診個案會先獨立隔離，至證實確診才會安排轉房。

兩內地抵港女患者或情况相似

至於早前兩名4月6日由內地抵港的女患者亦由華大檢測，其中56歲女子曾在內地接種兩劑新冠疫苗；46歲女子則透過「回港易」返港。張竹君稱，她們於抵港第12天、即本月17日檢測，並非本月20日與上述30宗個案一起化驗，而二人送院後核酸檢測均呈陰性，抗體亦陰性。她說不排除兩宗內地回港個案與30宗初步確診情况相似，但情况維持多久則不清楚，署方會諮詢港大微生物學系講座教授袁國勇的意見。醫管局補充，上述兩人一直在醫院獨立隔離。

華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭昨在港台《自由風自由PHONE》說，經袁國勇視察後，實驗室已重新檢討流程，他重申事件不應發生，對此感抱歉。他說實驗室每日檢測量約2萬至3萬個，每名員工每周工作50小時，將會增加人手，並減低每人每日的化驗量。

食衛局：不排除減其他檢測服務

食衛局發言人稱，政府已要求華大深入調查並提交報告，並跟進袁國勇的建議。在政府收到報告前，將暫停委派華大服務流動採樣站，亦不排除減少採用華大向政府提供的其他不同檢測服務。

（疫情第四波）