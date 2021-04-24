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2021年4月24日星期六
港聞一
華美達檢疫 染變種菲傭留社區6天 鄰房兩人亦帶同型變種 袁國勇疑房間空氣流出播毒
海怡第10座封區
30初陽九成再驗陰性 政府停華大流動採樣站服務
律師：被誤驗陽性者可索償
兩日3宗打針後亡 2復必泰1科興 累計22死 瑪麗員工打復必泰腦出血
已打兩針入境者 梁卓偉倡檢疫減至7天可居家
打齊針者 料下月初可探訪院舍
酒吧K房最快下周復業 食肆可劃位供無「安心」者
前民族陣綫成員藏TATP囚12年 最長刑期反修例案 官：圖顛覆港府嚴重過葉繼歡案
警稱搗17反修例炸藥案 尚有3宗高院審
梁頌恆：判刑意味「殺人放火金腰帶」
大聲公襲警案 區諾軒改囚9周 官：若盼化解對峙不應粗言
二號橋衝突案 辯方片段見警拉倒被告 警：佢失平衡
考前一天獲悉轉試場 考生怕閃失早到一小時
FCC函鄧炳強 促交代「假新聞」定義 警稱已回信 在港外媒記者批似「尋釁滋事」罪
高小要教防假新聞 常識教師盼教局有指引
汪洋主持政協座談 委員倡港要實現「愛國者治教」
兩通訊局主任空降 港台：按機制開位助執行檢討報告
職工盟申五一遊行不樂觀：警回應負面
警機場反恐演習 模擬恐怖分子挾持人質
警搗14K臨時武器庫拘4人
新翠邨尾隨女童涉企圖強姦 42歲無業男被捕
葉劉關注囚3年罰款20萬遠輕於《國安法》 政府：籲白票罰則可隨時上調
環保督察被指拒簽聲明 停職禁回辦公室取私人物件
立會否決股票印花稅日落條款
歌聲翻牆 場外同樂
開記招抗議火眼實驗室無諮詢 4區議員認犯聚罰款
總會涉違限聚令 轟高層嚴人寬己 童軍學院助理總監請辭：恥與為伍
保留不保護 曾灶財「重見天日」墨寶遭毁
向警揮鎅刀中槍癱瘓 地盤工囚兩年半 官：受傷非求情理由
3年前計劃爛尾 環保園再招標建紙漿廠
寵物節狗咬死貓事件引發 網稱5區放朱古力毒狗 青年被捕
貨車撞斃八旬婦 司機涉危駕被捕
尊子漫畫
【Emily】唔認入袁彌昌新平台 張炳良呂大樂：只係食過飯
【Emily】公民黨人貼中學舊相 為DSE生打氣
【Emily】審法援更新系統撥款 建制鬧夏博義攬炒派
【Emily】海關犬消防犬首「相睇」繁殖
海怡第10座封區
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【明報專訊】海怡半島第10座有23歲女居民確診，感染源不明，該廈昨晚被圍封檢測。
（疫情第四波）
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