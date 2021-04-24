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華美達檢疫 染變種菲傭留社區6天 鄰房兩人亦帶同型變種 袁國勇疑房間空氣流出播毒

【明報專訊】變種新型冠狀病毒第二度進入社區，初步確診的菲律賓外傭逗留社區最少6日才被驗出N501Y變異病毒株，且入院即驗出抗體，暫無法確定她是在抵港前，還是在檢疫酒店感染。菲傭檢疫時入住的西營盤華美達海景酒店，同層一個月內有3間房、5人確診，包括鄰房兩名帶有N501Y的檢疫者。港大專家袁國勇稱該酒店走廊窄、房間小，房間換氣量雖符法例，但不達每小時6次，不排除病毒經空氣傳播，由房間流出走廊再流入鄰房導致傳播，建議走廊加裝空氣清新機，並減低酒店入住率。

涉西區華美達 同層3房5確診

袁倡酒店走廊增空氣清新機 減入住率

上述菲傭與首宗在社區確診的變種個案同於華美達旗下酒店檢疫，最新涉西營盤華美達海景酒店。該菲傭於3月27日至4月16日住605號房，相鄰的602房有3名4月4日由印度抵港者入住，3人自本月15日相繼驗出陽性，當中兩人帶N501Y病毒，其中一人在第14天驗出抗體，3人居住期於4月4日至7日與菲傭重疊。此外，距離較遠的617房有一名菲律賓抵港者確診，第19天樣本陽性但抗體陰性。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨視察後表示，若外傭在酒店感染，相信是透過S形掛鈎感染的機率較小，因衛生署化驗55個鈎均陰性；另一可能是空氣傳播，若房間開窗，打開門時風會流向走廊，若附近房間開門時關窗，病毒有可能流入其他房間，估計外傭或因此被鄰房3人傳染。

袁又稱，房間換氣量達每小時2.4次，符合法例要求，並非醫院病房級別，他建議在走廊增加空氣清新機，稀釋病毒量；酒店420多間房最高入住率逾90%，他另建議減低入住率。他呼籲住客開門時要關窗並戴口罩。被問到部分患者於第12和19天樣本均陰性，袁稱拭子需深入鼻及喉嚨，準確度才高，酒店曾換採樣承辦商，關注有否做足程序。衛生署截稿前未回覆涉事是哪家承辦商。

何栢良倡本月離開檢疫酒店者全強檢

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦關注採樣的感染控制，建議檢視在酒店採樣時有無可能交叉感染。他說入境者檢疫後確診已非單一事件，走漏變種個案隨時引發第五波，現不知走漏多少人，急需「撈回來」，所有本月離開檢疫酒店的人應全部強制檢測，涉事酒店亦應暫停收新客，另出現多宗確診的酒店應為員工驗血清，全部檢疫酒店員工應由14日一檢改為7日一檢，新入境個案除在第12、19日檢測外，應額外在第5及8日檢測。

菲傭居住大廈住客檢疫 3地點強檢

3職員列密接者 港島人事登記處關3日

本港昨增9宗確診，包括8宗輸入，餘下本地個案感染源不明的23歲女子居於海怡半島第10座，昨晚該廈被圍封檢測。昨有兩宗源頭不明的初步確診，其中上述菲傭完成檢疫後，於本月17日到堅尼地道8號僱主寓所，該廈所有住客要檢疫。該菲傭於19日曾到中環萬邦行驗身，並到灣仔入境事務大樓10分鐘辦身分證，又曾到皇后大道中錦安大廈的僱傭公司聽解說，3處地點全被納入強制檢測。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱菲傭無病徵，4月22日前往禮頓山社區會堂檢測陽性。

張竹君擔心事情是否只是巧合還是相關，謹慎起見，4月4日至7日居同層酒店者要檢疫。入境處稱，入境事務大樓3名職員被列密切接觸者，港島人事登記辦事處關閉3日，至下周一。西營盤華美達截稿前沒回覆。

多一人初確 將軍澳舒適堡停業14天

另有一宗初步確診為西貢民政事務處司機，居於將軍澳顯明苑。他4月16日傍晚7時至8時曾到將軍澳舒適堡健身中心，與確診的幼兒園教師（第11711宗）差不多時間出現。張竹君稱當時司機「做身」，而確診女子「做腳」，不涉同一套器械，但憂同一空間有傳播，當日傍晚6時後去該處的人須檢疫，其他職員及健身者須強檢，健身室停業14天。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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