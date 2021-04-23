【Emily】上任一年 發信讚財庫局「多產」 許正宇申報妻擁星洲自住單位

許正宇正出席博鰲亞洲論壇年會，佢向財庫局同事發信回顧一年工作，形容過去一年財庫局喺立法會可以話係最「多產」嘅政策局之一，喺大會通過7條草案，本屆立會完結前仲有6、7項草案或附屬法例要處理，充滿挑戰；又話自己接受咗接近60次媒體或業界組織訪問、見傳媒或出席記者會。佢希望同同事繼續保有勇氣、鬥心，尤其喺選舉制度修改後，一齊同心做事，服務香港、市民。

聶德權：過去一年充實有挑戰性

創新及科技局長薛永恒形容過去一年「極不容易」，但初心不忘，話同團隊本着迎難而上精神，致力做好有關工作，希望創科產業、人才能夠脫穎而出，推動香港向前。佢回顧過去一年接受69次傳媒訪問，亦不停同業界會面，包括會見立法會不同黨派共16次，話希望同各方好友、持份者加強協作，緊密溝通，共同培育人才，為「創科之橋」一齊努力。

由政制局轉位到公務員事務局嘅聶德權喺fb上載對住寫有「護己護人」蛋糕做心心手勢嘅相，話過去一年「十分充實，十分具挑戰性，亦十分有意義！」