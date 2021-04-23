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2021年4月23日星期五
港聞二
華大第四度出錯 至少10宗疑假陽 單日30宗初步陽性惹疑 袁國勇料28樣本受污染
昨增14確診 兩宗本地 4宗輸入驗出變種
星現二次感染 何栢良：出院指標勿過度依賴驗抗體
打齊針倘成接觸者 科委會倡縮短檢疫 建議毋須引入阿斯利康 稱兩款疫苗供應足
稱全球逾9萬孕婦打mRNA 許樹昌：看不到大風險
打科興預約BNT 同連跌3天
港星旅遊氣泡 姚思榮：下月公布機會大
限員工下周前打針 職工盟抗議 譽宴經理稱七成員工接種：為國為港為飯碗
餐廳換氣下周五死線 料7000餐廳達標
失業率回落 餐飲零售改善 其餘行業多惡化 學者憂數字續高企
派消費券3平台 擬准併錢包餘額大額付款
路德會國安教材 直搬京官說法 斥佔運及反修例破壞秩序 教協：非全面客觀
再8科國安教育框架公布 多倡內地交流
稱小學難專人統籌國安教育 教聯促加中層職位
憂選舉日約行山踢波亦當煽惑 規管「籲白票」條文 議員倡加「犯罪意圖」
譚文豪撤保判辭：獲美領事邀約 證有影響力
去年虐兒整體跌5.4% 疏忽照顧獨留家增兩成
男童訛稱送網遊裝備 誘騙女童拍裸照被捕
三口家涉洗黑錢逾25億被捕 兩年用59戶口
尊子漫畫
【Emily】上任一年 發信讚財庫局「多產」 許正宇申報妻擁星洲自住單位
【Emily】沙螺洞現濕地闊裂葉羊蹄甲 香港首見
【Emily】觀塘音樂噴泉啟用 市民：上上落落唔特別
【Emily】立會辦公室人滿 梁君彥話或建側翼
【Emily】謝偉俊話「製造混亂」 美芬要求收番
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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華大第四度出錯 至少10宗疑假陽 單日30宗初步陽性惹疑 袁國勇料28樣本受污染
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