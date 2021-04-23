三口家涉洗黑錢逾25億被捕 兩年用59戶口

另招攬3人洗錢 共6人被捕

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，根據情報調查發現兩名男子2019年3月至去年2月先後於兩間銀行開設13個個人戶口，處理約5億元不明交易，由於兩人收入與大額交易不符，銀行停用戶口。關員發現13個停用戶口大部分收支交易均由一名36歲男子處理，男子12個戶口於14個月內曾處理6億元款項。

海關上周四突擊搜查大埔3個住宅拘捕上述3人，檢獲手提電話、銀行網上理財保安編碼器、月結單、多間公司登記文件、借據、不屬於被捕人的預先簽署支票簿、公司轉戶文件等。關員根據資料其後於元朗拘捕一個3人家庭，包括50歲父親、48歲母親及23歲兒子。

母曾找換店工作 去年洗黑錢停牌

海關初步相信3人家庭於背後操控及招攬3人洗黑錢，被捕母親曾於一間找換店工作，該店去年9月涉清洗34億元黑錢被停牌；她同時為另一找換店授權人，該店2018年至去年11月申報3400萬元交易。兒子則利用多個個人戶口洗錢，同時招攬朋輩開戶處理不明交易。

集團2018年1月至去年2月，利用59個戶口處理2600宗可疑交易，平均每月處理過百宗，共涉逾25億元，資金來源主要來自空殼公司。被捕6人於香港沒有資產，個人戶口結餘低，但不斷有大額資金短期進出，屬洗黑錢慣常手段。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。