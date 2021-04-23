男童訛稱送網遊裝備 誘騙女童拍裸照被捕

得手後「走數」 勒索更多照片

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌表示，警方早前接獲3名分別9至12歲的女童報案，稱於去年12月至3月期間，於網上遊戲中認識網友，對方以提供遊戲裝備、武器等藉口，誘騙3人拍攝裸照及裸露影片。3名女童不虞有詐，拍攝及傳送最少50張裸照予對方，惟對方沒有交出遊戲裝備，更威脅公開相片或影片從而要求更多裸照及短片，3女童報警求助。

警方經調查後，前日到觀塘拘捕13歲男童，涉嫌促致未滿18歲的人以製作色情物品，他已獲准保釋候查。

檢兩電腦3手機 警料未轉發

行動中，警方檢獲兩部電腦及3部智能電話，相信男童沒有公開及轉發裸照與影片，疑僅因一時對性好奇而犯案。

據了解，案中涉及網絡遊戲為《第五人格》。去年9月，一名37歲小學男教師亦曾透過同一遊戲，利用提供虛擬武器為由，向多名少女索取不雅照片，他於事件揭發後被捕。

香港青年協會業務總監徐小曼指出，網絡世界講求快，兒童易因一時心急獲得遊戲裝備，被別有用心者藉此作不道德交易或勒索，一時間未必察覺有嚴重後果。她說現時網課普遍，家長或難以發現子女有否異常使用網絡，但家長仍可留意孩童有否不明收入等異樣，察覺孩子有否遇上或做出任何不合規矩的事。