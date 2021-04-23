去年虐兒整體跌5.4% 疏忽照顧獨留家增兩成

家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月表示，去年錄得769宗虐兒案，整體數字及大部分罪案見下跌趨勢（見表）。在侵害兒童人身罪中，傷人及嚴重毆打罪由前年144宗跌至去年74宗。張指出，該類案件涉及家長施以暴力，主因包括管教子女及學業等問題，亦有部分是家長與伴侶爭吵遷怒子女。由於事發地點多在家中，而且傷勢易遮蓋和快痊癒，故疫情下較難察覺，亦較少舉報。

母疫情困內地託胞妹男友照顧兒子

8歲童獨留家4天 保安巡樓發現

張說，施虐者有逾七成為父母或繼父母，長期虐待兒童、造成終身傷害甚至死亡的個案甚少，大部分案件是發生一次的體罰，包括用筷子、藤條打子女。她說近年較嚴重的案件於去年2月舉報，涉案母親由於管教出問題及與伴侶爭執，在家中用熱水淋向兩名分別7歲及10歲的兒子，導致他們背部及頭燙傷。鄰居因聽到男童呼叫求救的聲音，報警求助而揭發事件。張說，涉案人淋熱水虐待自2015年起持續發生。

除體罰虐打受關注，警方去年錄得對所看管兒童或青少年虐待或忽略罪案，由244宗升至300宗。一名母親去年3月返內地探親，但因疫情而未能返港，遂安排親戚朋友協助照顧其8歲兒子。婦人胞妹的男朋友受託於6月初照顧男童，但他在6月15日離開，獨留男童在家。至6月19日，一名保安巡樓時發現該名男童連續4日被獨留家中，遂向社署求助，並轉介警方跟進。

張寶月表示，疫情導致部分夫妻分隔兩地，加上兒童停課，家長照顧兒童添困難；同時，疫情下經濟轉差，照顧者有不少煩惱。張表示曾有失業父母搵工獲聘，為方便外出上班，他們在家安裝鏡頭監視女兒。張說，他們有天發現在熒幕不見女兒，遂報警求助，不知已觸犯法例，被警方拘捕。因應近日社會對虐兒案的關注，她呼籲家長切勿以暴力解決問題，市民應多留意身邊的兒童，協助及早識別懷疑虐兒個案。