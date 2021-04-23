譚文豪撤保判辭：獲美領事邀約 證有影響力

譚方稱沒覆 控方：證外國有興趣

就譚文豪的保釋覆核，譚一方曾呈上其助理的誓章，當中提及譚於2020年9月至2021年2月期間，三度獲邀與美國駐港總領事見面和喝咖啡，但譚一直沒回覆，形容譚在內地有物業，目前正努力經營餐廳，既不主張「攬炒」，亦沒時間做任何損害香港利益的事。

律政司一方反駁，美國駐港總領事曾邀請譚文豪「敘舊」，形容即使譚已向立法會請辭和遠離政治，外國勢力仍對他有興趣。杜官最終認為，有關情况引證譚的影響力，沒充足理由相信譚不會繼續干犯危害國家安全的行為，決定撤銷其保釋。

至於保釋申請被拒的徐子見，律政司一方早前呈上他去年7月3日上載至YouTube的影片，形容影片涵蓋失實和誤導的資訊，包括聲稱大批解放軍的軍裝車輛已由內地駛進香港，車輛甚至配備干擾信號的裝置，阻礙通訊和新聞自由，相關情况甚至為大型軍事行動的前奏，猶如六四事件。律政司一方形容，即使《港區國安法》生效後，徐仍透過情緒化和敵對的言辭作沒事實根據的指控，製造恐懼和煽動仇恨。

關注影片言辭 拒徐子見保釋

杜官最終認為，徐子見在影片使用的言辭引起法庭最大關注，但因不欲影響未來審訊的完整，目前只能基於預測和評估方面的考慮，沒充足理由相信徐不會繼續干犯危害國安的行為，拒絕其保釋。

沒額外言論 李予信施德來准保

至於李予信的保釋覆核，杜官接納李擔任區議員時服務社區，同時與多個政府部門合作，而李除填寫立法會選舉的提名表格外，未有再作出或發表與初選有關的行為或言論，認為可獲保釋。

至於施德來的保釋覆核，施一方初選落敗下亦沒再發表進一步言論，全心投入區議員工作，包括在疫情時服務社區，以及多次就社區事宜與政府合作。杜官最終認為，施獲保釋後不會繼續干犯危害國安的行為，遂以原有條件批出保釋。

【案件編號：HCCP114-115、120、126/21】

（35+大搜捕）