憂選舉日約行山踢波亦當煽惑 規管「籲白票」條文 議員倡加「犯罪意圖」

明報記者

《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》提出修訂，禁止在選舉期間藉公開活動煽惑他人不投票或投白票、廢票，最高可囚3年。謝偉俊認為，條文應加入「破壞選舉」的犯罪意圖，以免令法例擾民，以及增添不穩定因素。

「一票不投建制」違法否

鄧忍光：無法律定義「建制」

草案列明，如事主有合法權限或合理辯解，可作為免責辯護。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光昨於會上舉例，如有人真誠、合理地相信某人無投票權，可奉勸對方不要投票；或呼籲他人不參加「變相公投」等。

熱血公民鄭松泰關注「選舉期間」的定義，問及呼籲「一票不投建制派」、在票站外舉起「五一手勢」是否違法。鄧忍光表示，選舉期間由提名日開始，截至投票日結束，但提醒《港區國安法》規管衝擊政權機關等行為。至於上述情景是否違法，鄧回應稱無法律定義何謂「建制派」，且檢控須證明被告有犯法意圖，及行為構成煽惑。

被問到為何於國安法之外提出本次修訂規管投白票，鄧忍光表示，違反國安法刑責嚴重，本次修訂則提出具體規管，有助市民明白破壞選舉的定義。

選委只能提名1選區 陳克勤憂提名票更難取

另外，新制度訂明，日後地區直選的參選人，須於選委會5界別各取得2至4個提名，以及100至200個當區選民提名。政府表示，選委可提名任何一個地方選區的參選人，如選委同時居住於該選區，他亦可以利用地方選民的身分，提名同一名參選人；但假如選委將其選委會界別提名給予另一區的直選參選人，其地方選民的提名票將失效。

工聯會黃國健認為，有關安排變相剝奪選委的其中一個選民身分。民建聯陳克勤表示，因選委與地方選民的兩張提名票須綑綁使用，安排令選委不敢胡亂提名直選參選人，導致參選人更難爭取提名。

（新選舉制）