港聞

港聞二

稱小學難專人統籌國安教育 教聯促加中層職位

【明報專訊】教育局多次強調學校推行國家安全教育是應有之責。教聯會本月中調查280多間小學，近九成半受訪學校在早會或班主任課等場合分享相關知識；七成半將知識融入學科。教聯會稱，小學積極推展國家安全教育，惟國情國安教育要落實到位，一大關鍵是有專責人員推行，促請政府盡快在小學增設中層職位統籌國情國安教育。

調查結果顯示，逾八成小學在上周四（15日）「全民國家安全教育日」有升掛國旗及奏唱國歌，以及在早會或班主任課教授國家安全知識。同時，有逾八成受訪小學稱中層職位不足，難安排專責人員跟進國家安全教育。

「改善公營小學中層管理人手」項目原定2019年財委會審議，反修例風波後未再排入議程。教聯會促請政府盡快將理順中小學中層人手及薪酬架構撥款放上財委會議程，並爭取立法會議員支持，讓小學增設中層職位統籌國情國安教育，以更有效推展相關工作，增進學生國民身分認同。

教聯會又促教育局成立跨專業團隊，共同編寫教材及教學示例，並到校講解，讓師生更易掌握法律內容；亦建議局方向學校撥款，鼓勵開發合適的國情國安校本教材，並由當局設立一站式分享平台，供業界互相借鏡參考。

教局：疫情損財政 須考慮優次

教育局稱，過去一年疫情影響整體經濟及政府財政狀况，政府及立法會必須仔細考慮各項措施優次以回應整體社會需要，會繼續盡力爭取各方支持，並適時按程序向立法會財委會申請撥款，期望盡快落實建議。

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

華大第四度出錯 至少10宗疑假陽 單日30宗初步陽性惹疑 袁國勇料28樣本受污染
華大第四度出錯 至少10宗疑假陽 單日30宗初步陽性惹疑 袁國勇料28樣本受污染
昨增14確診 兩宗本地 4宗輸入驗出變種
昨增14確診 兩宗本地 4宗輸入驗出變種
星現二次感染 何栢良：出院指標勿過度依賴驗抗體
星現二次感染 何栢良：出院指標勿過度依賴驗抗體
打齊針倘成接觸者 科委會倡縮短檢疫 建議毋須引入阿斯利康 稱兩款疫苗供應足
打齊針倘成接觸者 科委會倡縮短檢疫 建議毋須引入阿斯利康 稱兩款疫苗供應足
稱全球逾9萬孕婦打mRNA 許樹昌：看不到大風險
稱全球逾9萬孕婦打mRNA 許樹昌：看不到大風險
打科興預約BNT 同連跌3天
打科興預約BNT 同連跌3天
港星旅遊氣泡 姚思榮：下月公布機會大
港星旅遊氣泡 姚思榮：下月公布機會大
限員工下周前打針 職工盟抗議 譽宴經理稱七成員工接種：為國為港為飯碗
限員工下周前打針 職工盟抗議 譽宴經理稱七成員工接種：為國為港為飯碗
餐廳換氣下周五死線 料7000餐廳達標
餐廳換氣下周五死線 料7000餐廳達標
失業率回落 餐飲零售改善 其餘行業多惡化 學者憂數字續高企
失業率回落 餐飲零售改善 其餘行業多惡化 學者憂數字續高企
派消費券3平台 擬准併錢包餘額大額付款
派消費券3平台 擬准併錢包餘額大額付款
路德會國安教材 直搬京官說法 斥佔運及反修例破壞秩序 教協：非全面客觀
路德會國安教材 直搬京官說法 斥佔運及反修例破壞秩序 教協：非全面客觀
再8科國安教育框架公布 多倡內地交流
再8科國安教育框架公布 多倡內地交流
憂選舉日約行山踢波亦當煽惑 規管「籲白票」條文 議員倡加「犯罪意圖」
憂選舉日約行山踢波亦當煽惑 規管「籲白票」條文 議員倡加「犯罪意圖」
譚文豪撤保判辭：獲美領事邀約 證有影響力
譚文豪撤保判辭：獲美領事邀約 證有影響力
去年虐兒整體跌5.4% 疏忽照顧獨留家增兩成
去年虐兒整體跌5.4% 疏忽照顧獨留家增兩成
男童訛稱送網遊裝備 誘騙女童拍裸照被捕
男童訛稱送網遊裝備 誘騙女童拍裸照被捕
三口家涉洗黑錢逾25億被捕 兩年用59戶口
三口家涉洗黑錢逾25億被捕 兩年用59戶口
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】上任一年 發信讚財庫局「多產」 許正宇申報妻擁星洲自住單位
【Emily】上任一年 發信讚財庫局「多產」 許正宇申報妻擁星洲自住單位
【Emily】沙螺洞現濕地闊裂葉羊蹄甲 香港首見
【Emily】沙螺洞現濕地闊裂葉羊蹄甲 香港首見
【Emily】觀塘音樂噴泉啟用 市民：上上落落唔特別
【Emily】觀塘音樂噴泉啟用 市民：上上落落唔特別
【Emily】立會辦公室人滿 梁君彥話或建側翼
【Emily】立會辦公室人滿 梁君彥話或建側翼
【Emily】謝偉俊話「製造混亂」 美芬要求收番
【Emily】謝偉俊話「製造混亂」 美芬要求收番