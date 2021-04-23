稱小學難專人統籌國安教育 教聯促加中層職位

調查結果顯示，逾八成小學在上周四（15日）「全民國家安全教育日」有升掛國旗及奏唱國歌，以及在早會或班主任課教授國家安全知識。同時，有逾八成受訪小學稱中層職位不足，難安排專責人員跟進國家安全教育。

「改善公營小學中層管理人手」項目原定2019年財委會審議，反修例風波後未再排入議程。教聯會促請政府盡快將理順中小學中層人手及薪酬架構撥款放上財委會議程，並爭取立法會議員支持，讓小學增設中層職位統籌國情國安教育，以更有效推展相關工作，增進學生國民身分認同。

教聯會又促教育局成立跨專業團隊，共同編寫教材及教學示例，並到校講解，讓師生更易掌握法律內容；亦建議局方向學校撥款，鼓勵開發合適的國情國安校本教材，並由當局設立一站式分享平台，供業界互相借鏡參考。

教局：疫情損財政 須考慮優次

教育局稱，過去一年疫情影響整體經濟及政府財政狀况，政府及立法會必須仔細考慮各項措施優次以回應整體社會需要，會繼續盡力爭取各方支持，並適時按程序向立法會財委會申請撥款，期望盡快落實建議。

（港區國安法）