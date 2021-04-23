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再8科國安教育框架公布 多倡內地交流

【明報專訊】教育局早前向學校發出國安教育指引，預告各科課程內容將結合國家安全教育元素，並公布了3科國安教育課程框架。教育局昨公布多8科國安教育課程框架，大部分為理科，暫未有中史、歷史科等，多科建議活動包括內地交流，包括在初中科學科可安排學生到粵港澳大灣區考察，認識和了解國家有關減廢的政策及處理固體廢物最新的科技發展情况；在高中物理科，建議學生到深圳市大亞灣核電廠參觀，了解核電廠運作和緊急應變措施。

教育局2月發通告公布《香港國家安全教育課程框架》，並以小學常識科、中學地理科和生物科為例，解釋國安教育在不同科目層面的學與教重點。局方昨再公布另外8個課程框架，包括小一至中六的中國語文教育、初中科學科、高中資訊及通訊科技、化學、物理科等，列出該科教學重點及建議的學與教活動（見表），其他科目的課程框架則於日後公布。

中文教岳飛詹天佑 「維護文化安全」

局方稱，學校須按上述課程文件，通過「全校參與，跨科協作」，於校內開展整體規劃相關科目的學與教，以及課堂以外有關國家安全教育的學習活動。

中國語文教育領域的國安教育課程框架，涵蓋中文科、普通話科和中國文學科。文件稱，中華文化是重要構成部分，教師可因應文化範疇的學習目標和內容，「協助學生認識、繼承和弘揚中華民族優秀傳統文化，以維護國家文化安全」。局方舉例稱，學生可透過學習名人傳記如孔子、岳飛、詹天佑等，認識中國名人的成就及貢獻，培養學生家國情懷，加強國民身分認同。局方又建議學校可舉辦文學文化之旅，到內地參觀、考察。

化學建議訪內地能源設施 物理倡赴核廠

局方亦建議學校於其他學科舉行內地交流活動，例如在化學科，講述「化石燃料和碳化合物」課題時，校方可安排學生參觀本港或內地與能源科技相關的設施及展覽，如中華電力低碳能源教育中心，讓學生「認識不同能源科技及環境保護政策與可持續發展的連繫，以及認同維護國家生態安全和資源安全的必要性」。局方又於初中科學科建議學生到粵港澳大灣區考察，讓他們認識和了解國家有關減廢的政策及處理固體廢物最新的科技發展；高中物理科則建議安排學生到大亞灣核電廠參觀，了解核電廠的運作和緊急應變措施。

（港區國安法）

相關字詞﹕教育局 國安教育課程框架 國安教育

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