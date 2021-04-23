路德會國安教材 直搬京官說法 斥佔運及反修例破壞秩序 教協：非全面客觀

明報記者

香港路德會會長戎子由說，擬今年9月採用自製教材，「鼓勵」屬校使用。據悉，50多間學校亦有意使用教材。教協副會長田方澤質疑教材非全面、客觀講述國安法立法背景，認為教材不宜直接複製官方說法。他又說官方言論或太情緒化，可能引起學生情緒反彈。

鼓勵屬校用 逾50校亦有意

教育局現未為學校提供針對國安教育的教學資源，香港路德會昨宣布與聯合出版集團旗下的香港教育圖書有限公司合作，製作名為《生命教育》系列的教材。該套共6冊的教材擬供初中生使用，一半內容與個人成長有關，另一半關於國家課題，涵蓋內地政治、軍事、經濟發展，以及國旗法、國歌法及國安法在港實施情况等，基本法推廣督導委員會委員李浩然擔任教材的顧問。

根據擬供中二生使用的《生命教育》系列第四冊初稿，課本涵蓋多個本港與中國的課題（見圖），包括中國與鄰國的領土主權爭議、中國人口情况及政策、香港居民的權利和義務等。

指港獨組織乞求外力干預 無寫言論出處

國家安全於該冊書是獨立單元，談及《港區國安法》立法背景、國安法條文目的、維護國安的本港部門等，多處直接複製官方文件及官員說法編寫，但無註明資料是來自官員言論。該單元的「前言」指出，港府在2003年未能為《基本法》23條立法，自此相關立法「在香港已被一些別有用心的人嚴重污名化、妖魔化，令歷屆特區政府難以開展有關工作」。翻查資料，相關說法來自全國人大常委會副委員長王晨去年5月就《港區國安法》內容的說明。

講述實施國安法背景時，教材稱自「修例風波」以來，「暴徒的暴力不斷升級」，鼓吹「港獨」、「自決」等組織「公然挑戰中央和特區政府的政權，乞求境外勢力干預香港事務，甚至制裁香港」。此說法與特首林鄭月娥去年5月底在報章刊登致全港市民的信內容相同，但教材沒具名引述。

教材亦提到，近年特區與中央關係受挑戰，「抗拒國家的『本土主義』和『港獨』活動冒起」，佔領運動、反修例風波等社會事件「嚴重破壞社會秩序，傳播大量激進的思維，並弱化市民特別是青年人的守法意識」。該段落與政府簡介國安法小冊子的部分內容一樣。

教材又提到《基本法》下居民權利，當中以記者採訪做例子，稱在香港當記者比起其他地方都自由，「批評大財團及政府，也不怕會被『秋後算賬』」。

會長：沒課題不能談 不信有紅線

戎子由說，為配合政府實施國安教育，鼓勵屬下6間資助中學在初中使用該套教材，但屬下國際學校不會採用。戎說學校可視乎課時及人手安排，決定如何使用教材，料學校每兩周有一課教授新教材內容。有教師憂慮教授國安課題時有「紅線」，戎說沒有課題教師不能談，「我們根本不相信有『紅線』這回事」。

教協：應刪片面之詞 加其他觀點

田方澤稱，教材談及實施國安法背景時，稱有外部勢力介入本港事務，惟現未有實質證據證明相關事件，說法屬官方片面之詞，教材可能需刪減有關內容，或加入其他觀點以平衡意見。他又說，教師主要從官方渠道取材教授國安課題，但會憑專業判斷，略為刪減當中太情緒化以及片面的講法，以免引起學生情緒反彈。

（港區國安法）