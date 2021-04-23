派消費券3平台 擬准併錢包餘額大額付款

拍住賞：消費券存專用新卡 無套現漏洞

港府公布在暑假推出電子消費券，4間支付機構參與發放。其中營運「拍住賞」的香港電訊金融服務業務主管梁海儀說，若市民登記以「拍住賞」領取消費券，應用程式將開設消費券專用新卡，以專用界面選擇以萬事達卡、銀聯卡或轉數快付款，可在逾10萬個本地消費點付費；新卡可綁定Apple Pay及Google Pay，但不設增值或轉帳功能，金額只能用於消費，不會有套現漏洞。

至於如何領取消費券、能否完成多於消費券限額的大額支付，梁海儀回應稱，正與政府商討領取詳情，並研究結合消費券及錢包餘額，完成支付單筆多於消費券金額的大額消費。

拍住賞暫免手續費租機費

另外，「拍住賞」在消費券計劃期間，為新舊商戶提供二維碼支付免交易費、免安裝費優惠，而原本手續費為1.2%。香港電訊亦為商戶提供「智能POS」收費機的免租機費優惠，該機涵蓋「拍住賞」、八達通等16個支付平台，部分手續費優惠仍在商討。

另外兩家參與公司微信支付香港及AlipayHK回覆本報稱，預期市民在中央系統選擇領取消費券方式，金額將自動及直接存入相關用戶電子錢包。

微信支付限1萬 Alipay高級帳戶無上限

微信支付香港表示，消費券餘額和錢包餘額分開處理，可利用錢包餘額支付多於消費券金額的交易（網頁顯示設付款密碼用戶單筆限額1萬元）。

AlipayHK表示，支付總額高於消費券餘額，可結合現有AlipayHK餘額，或連結信用卡或銀行帳戶，完成大額消費（網頁顯示高級認證帳戶單筆金額無上限）。八達通卡有限公司回覆稱，現時儲值上限為3000元。