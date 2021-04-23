失業率回落 餐飲零售改善 其餘行業多惡化 學者憂數字續高企

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由2020年12月至2021年2月的7.2%，回落至2021年1月至3月的6.8%，同期就業不足率4%跌至3.8%；不經季節性調整的失業人數，由同26.16萬減少至25.98萬，跌幅不足0.7%，就業不足人數則由15.46萬跌至14.84萬，跌幅約4%。

住宿服務升幅最高 至9.8%

按行業分類，大多數行業失業率持續上升，但升幅略為放緩，其中升幅最大的是住宿服務業，失業率增加0.4個百分點至9.8%。受防疫措施影響最深的行業之一餐飲服務業，失業率則繼續錄得較大跌幅，下跌0.8個百分點至13.3%，就業不足率亦有所改善，下跌1.5個百分點至9%。

鄧家彪：低薪族「時薪化」 收入減

工聯會權益委員會副主任鄧家彪表示，最新公布的失業率仍高企，他稱勞工處去年舉辦招聘會的職位空缺數目，較往年大減逾半，月薪逾1.8萬元的職位亦大減，失業率能否持續下降主要視乎疫情。但他擔心，縱使失業率能繼續改善，仍會以低薪工作為主，甚至是「時薪化」，令打工仔收入減少。

鄧家彪又稱，疫情下食肆註冊數目未見大幅減少，甚至有不少新食肆，惟當中很多是小型食肆，能提供大量就業機會不多，不少低技術的餐飲業工人需轉行，大部分是清潔工。

學者：經濟靠消費支撐 前景不樂觀

中大商學院高級講師李兆波對失業率回落感意外，但對前景並不樂觀。他認為疫情仍有不穩定因素，例如變種病毒、群組爆發等，令本港經濟仍需靠本地消費支撐，促使經濟陷入樽頸，失業率亦居高不下。

李兆波說，餐飲業失業率雖有改善，但相關防疫措施會不時變化，而且大型宴會仍未獲放寬舉行，他擔心若疫情突然惡化，失業率會再次飈升。

勞工及福利局長羅致光表示，不同行業復蘇步伐不一，加上訪港旅遊業仍低迷，勞工市場短期內或仍會面對挑戰，但若本地疫情持續受控，面向消費者的經濟行業的經營環境將可改善，應有助紓緩勞工市場的壓力。

失業綜援個案按月升0.4%

另外，社會福利署公布今年3月領取綜援個案較2月下跌763宗，總數逾22.3萬宗，按月下跌0.3%；但領取失業綜援個案上升至19,810宗，按月上升0.4%，與去年1月疫情爆發初期比較更增加57.4%。今年1至3月申請失業綜援個案則有856宗，較2020年12月至2021年2月下跌3.3%。