稱全球逾9萬孕婦打mRNA 許樹昌：看不到大風險

稱背景率7人1流產

有疑慮可懷孕12周後打針

衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨舉行聯席會議。有關早前兩宗流產個案，許樹昌表示，每7名懷孕婦女便有1人小產，這個背景發病率一直存在，相信專家小組已決定與疫苗無關。他說孕婦染新冠病毒可有併發症，亦增早產風險，懷孕前或期間都可打針，接種疫苗後的抗體水平高，且臍帶血和母乳亦有抗體，能保護嬰兒。

許又稱，若擔心影響第一期胎兒發育，可待懷孕12周後才打針。他說暫有孕婦數據來自mRNA疫苗，即BioNTech等，國內有指引孕婦可打滅活疫苗，但科興在港不建議孕婦接種，尚待廠方申請更改。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，孕婦有兩種途經傳抗體給嬰兒，其一為透過母乳，因母乳包含IgA抗體，嬰兒吸食時，鼻孔、嘴巴、腸道的黏膜會有保護，預防新冠病毒。他說，第二種途經是孕婦接種疫苗，或自然感染後，血液產生抗體IgG；孕期最後3個月，胎盤會吸收母體的抗體，「IgG半生期大約3星期，每3星期跌一半」，大概可維持3至6個月。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明昨接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，他引述哈佛大學研究稱，孕婦接種BioNTech的mRNA疫苗後，產生的抗體高過受感染孕婦，另在母乳及臍帶血亦現抗體，相信嬰孩可受惠。

何栢良仍有保留

籲分娩後才打針

不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》稱，香港對孕婦接種新冠疫苗持保守態度，他建議孕婦勿接種，在嬰兒出生後則可接種，對母親及餵哺嬰兒都有利。他另建議癌症患者完成化療後才打針，否則會影響疫苗效用。

（疫情第四波）