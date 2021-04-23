打齊針倘成接觸者 科委會倡縮短檢疫 建議毋須引入阿斯利康 稱兩款疫苗供應足

衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨舉行聯席會議，委員會初步建議讓完成接種兩劑新冠疫苗並夠14日的市民，日後一旦成為確診者的密切接觸者，可考慮將檢疫期由目前14至21日減至7日，在首次檢測後，檢疫第3和第6日分別再接受核酸檢測，亦可能要做血液抗體測試是否帶抗體。

政府抗疫專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，相信縮減檢疫安排配合多次的核酸檢測「穩陣」，不會走漏個案，若加上驗出抗體陽性更有保證，但若變種病毒入了香港社區就要小心推行安排。

防護中心稱屬初步方向

衛生防護中心總監林文健補充，有關的初步建議是「方向」，待敲定細節包括採用哪種抗體檢測技術、病毒檢測密度等，仍待取得更多科學數據後再商討共識，又要觀察變種病毒威脅對檢疫措施的影響。林續稱，檢疫是防病毒散播重要一環，如本港接種率處低水平難開展調節措施，希望更多市民打針，措施會盡快推行。

本港預先採購的阿斯利康新冠疫苗被指與罕見血栓不良反應可能有關，科學委員會建議本港毋須引進阿斯利康這一代疫苗到港，因目前香港兩款疫苗供應充足。

食衛局長陳肇始早前稱會因應出現變異病毒株，與各疫苗供應商包括阿斯利康，探討能否為香港下一段時間提供針對變異病毒株及保護力更強的新一代疫苗。

未回應是否取消預購協議

被問到科學委員會的新建議，是否代表取消與阿斯利康的預先採購協議，林文健無正面回應，稱涉保密協議，政府早前已表達立場。

林又表示，全球疫苗短缺，香港兩款疫苗供應足夠，現階段毋須阿斯利康，「（藥廠或全球分配機制）可調撥疫苗去其他較貧苦地區，我們一定要義不容辭去做」，至於本港下輪接種計劃要用哪種疫苗仍待科學數據商討。

劉宇隆：新冠跟一生一世

靠疫苗減病發嚴重程度

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆解釋，委員會雖建議不購買目前一代阿斯利康，「但若將來有隻阿斯利康2.0，唔使打，聞一聞就得，又無副作用，終身有保護力，梗係買啦，但得唔得啊？」

劉宇隆稱，相信不可能有終身免疫新冠疫苗，相信人類不能將新冠病毒「驅逐出地球」而是「（新冠）會跟我們一生一世」，但可透過接種疫苗減病發嚴重程度。

明報記者

（疫情第四波）