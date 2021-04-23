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星現二次感染 何栢良：出院指標勿過度依賴驗抗體

【明報專訊】新加坡本月初一名印度入境者驗出新型冠狀病毒呈弱陽性，但因驗抗體呈陽性而獲准出院，結果回家後感染家人，當地衛生部門料病人屬二次感染。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨以此為例，稱本港要留意輸入個案有否二次感染風險，勿過度依賴抗體陽性為出院指標，建議為輸入個案增加檢測次數，以觀察病毒量趨勢。

何栢良昨在港台節目《千禧年代》表示，該病人4月2日從印度前往新加坡，上機前檢測呈陰性，抵埗後呈弱陽性、病毒指數（CT Value）高，其後在醫院驗出抗體呈陽性，獲准出院。病人回家一個多星期後，因為一名家人確診，再檢測時揭發病毒量上升，之後另一家人亦確診。

何認為，此二次感染個案值得關注，香港不能過度依賴抗體陽性為出院指標，否則可能令輸入個案在社區播毒。他建議針對輸入個案，特別是可能帶變種病毒者，做多一兩次檢測，觀察CT Value趨勢，如屬二次感染，即使有抗體，病毒量會愈來愈高，康復者病毒量不會愈來愈高。

首班英國專機返港 291人全檢測陰性

另外，首班接載滯留英國港人的航班昨凌晨抵港，檢測陰性者由專車送到青衣華逸酒店檢疫21日。食衛局副局長徐德義稱，291名乘客在機場檢測全部呈陰性，檢疫期第7日、12、19日須強制檢測，其後7日自我監測，第26日再強制檢測。昨晨多名市民帶衣物、食物等物資到酒店轉交家人，有人更送來健身單車。

（疫情第四波）

相關字詞﹕輸入個案 新冠病毒 新加坡 二次感染 何栢良

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