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昨增14確診 兩宗本地 4宗輸入驗出變種

【明報專訊】本港昨增14宗新型冠狀病毒確診，12宗為輸入個案，4宗驗出N501Y變種病毒株。餘下兩宗為本地源頭不明個案，包括綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）31女教師，潛伏期曾外出用膳、健身、上瑜伽班、美容及參觀婚紗展，周二病發當日曾與兩班K3學生上課，約32名師生須檢疫。另一無病徵的19歲葵涌貨櫃碼頭男理貨員，則因工作定期檢測得知感染。

康城幼師中招 30學生檢疫

潛伏期曾飯敘健身美容上瑜伽班

屬源頭不明本地個案的綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）31歲女教師，4月20日因發燒及咳求醫，當日與兩班K3學生上課約半小時，約30名學生及兩名教師須檢疫。她住將軍澳新寶城第4座，於傳染期、4月18日曾到天后「坐忘Camper's」用膳。

確診女教師CT Value為24，潛伏期有不少活動，曾到朋友的坑口村寓所與5至6人飯敘，4月7日到將軍澳中心Bioscreen美容，4月9日到觀塘Pole Beat Gallery與2至3人上瑜伽班，4月10日至11日到灣仔會展婚紗展，4月16日到坑口舒適堡健身，4月17日到銅鑼灣食肆「鮨幸」。

葵涌貨櫃碼頭理貨員確診 居屯門

另一源頭不明的是無病徵19歲男子，病毒數值（CT Value）大於30，即病毒量低。他是葵涌貨櫃碼頭理貨員，受僱宏記港務操作有限公司，經工作定期檢測驗出陽性。他在1號、2號及5號碼頭工作，會使用2號碼頭寫字樓休息室，主要與2至3人共休。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，男患者在碼頭外圍露天亭輪更工作，將來港貨櫃資料輸入電腦，不會接觸碼頭工友，毋須上船，20名同更工友須檢疫。他住在屯門新圍苑新碧閣，4月17日曾到屯門安定街市及屯門市廣場一幻拉麵，4月20日到屯門良景廣場祥景茶餐廳。

檢疫酒店個案或涉空氣傳播

完成21日檢疫後在社區驗出N501Y的29歲印裔男子，於尖沙嘴華美達華麗酒店檢疫時同層另有兩人確診，3人病毒基因排序高度相似，當局懷疑是透過房門掛飯盒的S形掛鈎交叉感染。被問到酒店通風，歐家榮稱機電署看不到通風有嚴重問題，空氣由走廊進入房間，再經廁所抽氣扇排走，但由於亦可能因檢疫者開門沒戴口罩，污染空氣傳播，已提醒所有檢疫酒店職員須通知檢疫者開門時要戴口罩。

感染變種病毒的印裔男及女友人到訪之處包括海港城、中央廣場等早前納入強檢。當局將在患者到訪後第7日、14日及21日再要求相關人等強檢。

文憑試今開考 學校消毒48考生須轉場

另外，中學文憑試筆試今日開考，首日為視覺藝術科考試，考評局昨稱，屯門青松侯寶垣中學因有學生屬密切接觸者，須清潔消毒，今日暫停用作試場，周六再用作試場，安排48名考生轉往屯門官立中學應考。

（疫情第四波）

相關字詞﹕幼稚園 葵涌貨櫃碼頭 疫情 新冠病毒

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