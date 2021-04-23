華大第四度出錯 至少10宗疑假陽 單日30宗初步陽性惹疑 袁國勇料28樣本受污染

密切接觸者仍要檢疫 學校公司關

打兩針確診婦同華大檢測 送院驗呈陰性

除上述個案，衛生防護中心4月17日公布初步確診的保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園31歲女教師，及兩名4月初內地回港確診者，包括曾打兩劑疫苗的福建婦，同由華大基因負責檢測，樣本覆檢後均為「不確定」，送院後對病毒檢測及抗體均呈陰性。

食衛局：未符要求可中止合約 華大致歉稱整改

食物及衛生局非常關注事件，並稱如發現未符合約要求，可中止合約。華大基因回覆稱，會全力配合調查，並按袁國勇的意見整改，該公司向受影響的市民深表歉意。華大基因周三驗出30個周二取得的樣本呈初步陽性，涉9個尖沙嘴華美達華麗酒店樣本，其餘21個樣本來自牛頭角、荃灣、屯門等多個社區檢測中心，部分屬定期檢測的特定群組，政府公共衛生化驗服務處覆檢亦驗出陽性，但其中10人入院後經醫管局取樣檢測呈陰性。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，同一實驗室同日出現多宗初步陽性，且病毒數值（CT Value）大於30，病毒量不高，分別居於屯門、黃大仙等不同區，無明顯流行病學關聯，情况不尋常。他說，上述個案正獨立隔離，密切接觸者需檢疫。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨巡視華大基因大埔工業邨化驗所後，指出華大基因化驗程序有三大瑕疵，其一，樣本瓶內提煉核酸的緩衝液會如洗潔精起泡，打開蓋時「泡會爆」，病毒可污染手套、吸樣本的機器或生物安全櫃；其二，工作紙放生物安全櫃內也可被污染；其三，盛載樣本瓶的膠兜亦會翻用，可能污染下一批次的樣本。

袁表示，有理由相信當日最先檢測的兩個真陽性樣本，在化驗過程被帶到其他28個樣本。該兩個真陽性樣本中，有一個醫管局亦驗出陽性，另一個病毒量高。袁認為，假陽性令市民入住院令生活及工作不便，情况不理想，須防止再發生。他建議，實驗室全面消毒，檢驗環境樣本證實呈陰性才重開；並須用離心機減低樣本瓶泡沫溢出風險；生物安全櫃不能放工作紙；職員處理每一批樣本瓶時，都要換膠兜及手套。

袁指職員過勞警覺降 裝備如「太空人」減敏感度

另外，袁稱華大基因化驗所每人日均處理800個樣本，過於疲勞令警覺性降低，應重新分配工作；而他們的防護裝備如「太空人」，保護太多反降低敏感度，未能發現手套可能受污染。他透露，已通知醫管局為涉事市民重取鼻咽拭子、深喉唾液，甚至糞便樣本再檢測，亦要做血清抗體測試，再呈陰性才可出院，相關密切接觸者屆時可解除隔離令。

至於如何跟進華大基因再現假陽性，食衛局副局長徐德義表示，事件仍在調查，如發現承辦商未能符合合約要求，可中止服務合約。食衛局昨晚公布，將調查華大感染控制、檢測準確度及其他因素，如涉違反專業守則，政府將呈報予醫務化驗師管理委員會；若相關檢測承辦商服務質素欠妥，會考慮情節嚴重程度，按照服務合約條款處分。

明報記者

（疫情第四波）