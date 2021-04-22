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【Emily】竹林貼紙蓋「連儂牆」 區議員嘆粉飾太平

【明報專訊】2019年反修例示威告一段落，當時嘅痕迹亦逐漸消失。近日多區當日有「連儂牆」嘅地方，都被貼上竹林貼紙，好似粉嶺馬會道迴旋處下嘅行人隧道、觀塘道行人隧道等。中西區區議員葉錦龍（Sam）噚日喺facebook出文，話港鐵香港大學站外嘅兩條橋柱原本係一片「連儂牆」，路政署近日自行替橋柱做油漆翻新，油漆仲要係防噴漆、防黏貼，然後再包多層竹枝圖案牆紙喺上面。阿Sam就覺得，「令人不禁感嘆當局粉飾太平真係急不及待」。

話事前未獲通知 非區議會撥款

阿Sam話山道一帶有十幾條橋柱，大部分被畫上壁畫超過10年，現有唔少磨損甩色，中西區區議會早前通過壁畫及樓梯畫翻新工程，但唔包括「連儂牆」位置，因為嗰兩條橋柱無壁畫。路政署用「牆紙包柱」，阿Sam話事前無得到通知，工程亦非由區議會撥款，佢話項目影響區內景觀，亦令街坊擔心其他橋柱會被如法炮製，指呢種裝飾都幾無厘頭。

阿Sam形容，「連儂牆」位置曾經歷一場「攻防戰」，因為反修例期間有人喺上面黏紙條，但「親中嘅人」就用雪油覆蓋，當時為免街坊行過時整污糟自己，佢仲要通知政府部門清理污漬；𠵱家塵埃落定，當局直接用「牆紙包柱」，不過有網民就覺得設計「好核突」。

相關字詞﹕中西區區議會 壁畫 民政事務處 葉錦龍

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