【Emily】林太：盼港青去海南食海南雞飯 陳沛然抽水：瑞士雞翼來自瑞士

感動海南省主動為港青提供機會

帖文一出，有網民提林太話海南雞飯係星馬菜式，有人取笑佢「幾時去波羅的海食個菠蘿包」、「鑽石山唔通出產鑽石咩」。連醫學界立法會議員陳沛然都參一腳，話「揚州炒飯來自揚州，福建炒飯來自福建；廈門炒米來自廈門，上海粗炒來自上海，葡國雞飯來自葡國，瑞士雞翼來自瑞士。自古以來，一定係，除非唔係」，話去海南島食海南雞飯十分合理。

咁到底海南雞飯係邊度名菜？「天天海南雞飯」行政總裁Charles同Emily講，海南雞飯的確係出自海南，但係去到外國先出名。佢解釋，當年好多海南人去星馬一帶做苦力，煮海南雞飯愈嚟愈出色，結果變成星馬菜式。

大廚：源自海南外國成名 做法有別星馬

佢話海南雞飯喺海南都係名菜，但做法有別，舉例星馬會浸冰水、海南就主要熱食，加上海南用嘅係食椰子大、皮最薄嘅文昌雞，新加坡就冇文昌雞，所以好多海南人都話，其實新加坡嘅海南雞飯先唔正宗喎。