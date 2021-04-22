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2021年4月22日星期四
港聞二
團結基金：造地不加快 公營屋10年少目標8% 重申「明日大嶼」關鍵 本研社批刻意忽略棕地
「蚊型地」比例增 料2024年私樓平均實呎小於480
促房委盡快規劃 公屋聯會研12邨重建
直選候選人去世或DQ 選舉即終止重來
曾反修例斥國安法 嘆港自由空間收緊 浸聯會會長羅慶才突辭職移英
蔡玉玲案今裁 7．21節目再奪新聞獎
「知虐兒不報」研有刑責 法改小組下月交最終報告
鄧炳強倡管假新聞 記協憂借法律剝傳媒牙
啟德地盤8日3奪命 石屎斗砸斃工人
15旅社涉製假單騙本地遊資助 拘19人
馬道立稱指定法官奇怪 港有保護措施 指派須諮詢終院首席法官 保公義或得實踐
職工盟擬播《理大圍城》 通訊局索負責人資料
匿名法官斥初選馬拉松審案如審訊騷
男生刑毁喜茶 社服令改判入更生中心 上訴庭：霸凌滅聲 「裝修」無異私了
警憑手令閱醫療報告 爆眼女覆核上訴駁回
8‧18集結案 黎智英李柱銘何俊仁上訴
中大暴動案 片段見教職員勸警後退遭驅趕
前會計師乾冰擲警署囚4月 官斥挑戰警員
破曉行動集結案作供 警被質疑「加鹽加醋」
反對上調股票印花稅 張華峰：預算案將投棄權
逾半教科書加價 加幅1.4% 教局：加幅溫和 有中史書減價四成爭市場
電子課本六成加價 小學校長：應用需技巧培訓
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【Emily】憶執行李 羅冠聰：100%自由旗幟最有價值
【Emily】市民申覆核議員「二次當選」 41建制成答辯人
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【明報專訊】（請看附圖）
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