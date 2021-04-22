電子課本六成加價 小學校長：應用需技巧培訓

適用書目增兩初中歷史一套中史

下學年有約六成的電子教科書價格略有增加，教育局昨回覆表示，截至今年4月，共有57套電子教科書列入電子教科書適用書目表，供學校下學年選用，涵蓋科目包括小學的中文、英文、數學、普通話、常識和體育科， 以及初中的中文、英文、數學、地理、歷史、中國歷史、電腦教育、生活與社會和科學科。據教育局早前向立法會特別財委會提交的文件，去年3月至今電子教科書適用書目表增加兩套初中歷史科及一套中國歷史科電子教科書。

小學校長：電子書紙本書近乎同價

鳳溪創新小學以電子教科書取代紙本書多年。校長李淑賢說，電子書多年前價格約為紙本書的三至四成，如今已近乎同價。她說，電子書有助學生自學，舉例稱疫情之下，學生如網課後遇上不懂讀的字詞，電子書中有字詞發音，學生可跟着朗讀。她續說，疫情之下學校雖然轉用電子教學，不過電子教學不等於電子書，而使用電子書亦需一定技巧，包括配合課室設備及教學技巧，舉例稱電子書有不少互動教學活動，故教師備課方法亦有不同。