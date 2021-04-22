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逾半教科書加價 加幅1.4% 教局：加幅溫和 有中史書減價四成爭市場

【明報專訊】教育局昨公布下學年教科書價格，約五成半課本「疫市」加價，近四成半則凍價或減價，整體印刷及電子課本價格平均加1.4%。不過有中一中史書下學年減價近四成，出版商說為將課本打入市場，只好「蝕本賣」；又說疫下要額外製作電子學習資源配合學校網課，未來因應高中課程改革又要重新編製教科書，形容業界經營情况惡劣。

教育局昨於「適用書目表」網頁公布下學年教科書價格，部分課本價格加幅平均1.4%（見表）。局方稱，下學年約五成半印刷課本價格錄得輕微升幅，約六成電子書價格略有增加，「加幅仍屬溫和」。另有教科書減價，導師出版社的中一《中國歷史新世界》下學年每冊減價近四成至55元，至於其他出版社的中一歷史書，下學年平均每本約100元。

書商稱跨境生減少外地讀書 致市場萎縮

導師出版社社長石國基說，公司較近期才出版按新課程大綱編訂的初中中史書，惟去年因疫情無法到校介紹新書，故下學年該課本大幅減價，雖然「蝕本賣」，但希望吸引學校選用，並強調課本質素不遜其他出版社，亦附有不少教材。

石又說，跨境生減少及部分本地生轉到海外讀書，令教科書市場萎縮。年初至今紙價升近五成，他認為政府在疫情下沒支援教科書出版商，形容很多書商處於「賺蝕邊緣」，出版商已將下學年課本價格升幅控制到很低。

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展稱，教科書加價對家長一定有壓力，從家長角度「最好不要加」，他冀出版商以低成本方法印刷，以免每年加書價。方又說，礙於教科書有不少填充題目，令家長及學生較抗拒舊書，他建議改變課本設計，以鼓勵學生用二手書。

教育局首席教育主任（課程發展）謝婉貞昨在局方網頁專欄「局中人語」撰文，稱近兩年疫情嚴重打擊本港經濟，教科書營運同樣受到不少衝擊，但局方「仍呼籲出版社繼續履行企業社會責任，與家長共渡時艱，盡量克制課本定價，並得到大部分出版社正面回應」。

謝稱，政府提供書簿津貼和綜援，以助有經濟需要學生支付必需的書簿費，兩計劃本學年逾25萬名學生受惠，津貼總額12億元。謝又說，當局會繼續深化穩定課本價格措施，包括落實「課本、教材和學材分拆訂價」政策，讓有意重用舊書的學生和家長可獨立購買，局方亦會嚴格規管課本改版要求等，減省家長購書開支。

相關字詞﹕適用書目表 價格 出版社 教科書 教育局

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